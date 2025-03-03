著數優惠｜MIRO聯乘 Kuromi春夏居家服系列 推廣期3件以上享85折

春夏來臨，MIRO與Kuromi攜手推出全新聯乘系列，為你帶來透氣舒適的內衣、柔軟親膚的睡衣，以及慵懶時尚的居家服，讓你無論是春日出遊、夏日沙灘，還是輕鬆宅家，都能甜蜜登場！

MIRO x Kuromi系列結合高機能舒適設計與Kuromi的俏皮細節，展現自信魅力冇難度。

DAY系列包括：Puri 透氣抗菌內褲 及JELLY BRA ; NIGHT系列包括: Lacy PJ蕾絲舒眠睡衣套裝及Comfy Lounge Wear ！

現買1件享9折，3件或以上85折！全線MIRO門市有售，數量有限！