著數優惠｜MIRO聯乘 Kuromi春夏居家服系列 推廣期3件以上享85折 休閒消費 發布時間： 30 分鐘前 分享： 分享： 熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎 春夏來臨，MIRO與Kuromi攜手推出全新聯乘系列，為你帶來透氣舒適的內衣、柔軟親膚的睡衣，以及慵懶時尚的居家服，讓你無論是春日出遊、夏日沙灘，還是輕鬆宅家，都能甜蜜登場！ MIRO x Kuromi系列結合高機能舒適設計與Kuromi的俏皮細節，展現自信魅力冇難度。 DAY系列包括：Puri 透氣抗菌內褲 及JELLY BRA ; NIGHT系列包括: Lacy PJ蕾絲舒眠睡衣套裝及Comfy Lounge Wear ！現買1件享9折，3件或以上85折！全線MIRO門市有售，數量有限！ 相關文章 飲食情報｜夜上海聯乘MAISON MAROU 推3款港式口味「茶古力」 17:29 2025/02/28 飲食情報｜夜上海聯乘MAISON MAROU 推3款港式口味「茶古力」 餐廳情報｜坐擁270度維港靚景「六公館」八週年 匯集「顧客最喜愛菜式」菜單限時優惠享69折 今日 15:28 餐廳情報｜坐擁270度維港靚景「六公館」八週年 匯集「顧客最喜愛菜式」菜單限時優惠享69折 迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$399.5入園即睇優惠碼 今日 14:17 迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$399.5入園即睇優惠碼 你可能感興趣 飲食情報｜夜上海聯乘MAISON MAROU 推3款港式口味「茶古力」 17:29 2025/02/28 飲食情報｜夜上海聯乘MAISON MAROU 推3款港式口味「茶古力」 餐廳情報｜坐擁270度維港靚景「六公館」八週年 匯集「顧客最喜愛菜式」菜單限時優惠享69折 今日 15:28 餐廳情報｜坐擁270度維港靚景「六公館」八週年 匯集「顧客最喜愛菜式」菜單限時優惠享69折 迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$399.5入園即睇優惠碼 今日 14:17 迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$399.5入園即睇優惠碼 著數優惠 時裝服飾