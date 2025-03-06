校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

▲ （陳慧安攝）

【鐘聲學校/元朗/74校網】全港首間正式註冊的資助小學鐘聲學校（下稱鐘聲），本學年迎來90周年。多年來學校不斷改革前進，為裝備學生21世紀需要的航空及創科能力，校內設校本航空課程及一架1:1比例的模擬駕駛艙，同時引進最新的光譜種植技術，培養全校學生在有關領域的興趣，銳意打造高科技校園。

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鐘聲學校90周年｜「百年老店」傳承創科

鐘聲學校鄰近元朗港鐵站，1934年創校至今已有90年歷史，是區內著名的學校之一，亦是該區少數開設5班小一同時，仍未轉行小班教學的學校，每班人數達30至33人。校長賴嘉欣接受TOPick記者專訪時表示，雖然學校幾乎稱得上是一間「百年老店」，但步伐從未停下，傳承創科是學校的發展方向，

學校3大特色包括校本航空課程、InnoLab光譜種植及很少學校設有的文物廊。

▲ 賴校長表示，鐘聲學校去年通過評審，成為中國自動化學會青少年人工智能核心素養測評共建示範校（AICE考評場地）。（陳慧安攝）

鐘聲學校90周年｜參觀法國空中巴士總部

時下小學，設立STEAM課程再不是新鮮事，關鍵在於各間學校選取的重點。鐘聲的核心之一為校本航空課程，設有「衝上雲霄——鐘聲夢飛翔」、無人機課程、「資」科特工IT小組等，2019年更獲外界基金會送贈一架1:1比例的模擬駕駛艙——「鐘聲號」，每個級別的同學都有機會被安排坐上這個飛機模擬駕駛艙，或參與VR飛行模擬課，一嘗衝上雲霄的滋味。

校董林崇業博士笑指，課程最初只屬拔尖項目，學生有興趣及能力就讓他們參與，誰知，他們反應十分踴躍，及後改為興趣小組，又再次爆滿，校方便知道要為學生確切地開一個課程。「航空是跨學科學習，涵蓋物理、數學等學科，希望培養學生對日後成為飛機工程師、機師、航空人員的憧憬。」

他表示，為讓學生有更好的體驗，會為他們提供不同的外地考察團，

新加坡、日本、芬蘭、瑞士都去過，去年有學生到法國，參觀空中巴士的總部，真實感受A300、A350製作過程的魅力。

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鐘聲學校90周年｜減碳生活由學生做起

早於10年前，鐘聲學校已加入可持續發展元素，林博士認為，讓學生在校園親身實踐綠色生活來減少碳排放，是最直接教導他們環保的方法，

學校設減碳委員會，去年成立Inno Lab自然科學實驗室，透過光譜種植及AI技術，讓學生在小學階段，就可了解科技能根據天氣變化、光的顏色等，調節排水種植出各種蔬菜，收成後更可品嚐成果。

▲ （陳慧安攝）

除此之外，考慮到30多名學生平日長時間逗留在課室內，加上使用冷氣及紙張均增加二氧化碳排放，對人體、氣候都構成影響，「所有班房均採用室內二氧化碳淨化系統，減少室內二氧化碳濃度達80%，不但提高學生健康與學習表現，亦是亞洲首間學校使用有關系統」。

林博士補充，淨化系統內的淨化粒子吸收二氧化碳後，會由白色轉成紫色，學生會將課室收集的二氧化碳粒子，放到學校大門外的 i3 Green Garden（固碳花園），透過植物進行光合作用原理，達到減碳校園效果。

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鐘聲學校90周年｜文物廊有逾萬件珍藏

鐘聲學校是本港歷史最悠久的小學之一，1934年由前清秀才黃子律創辦，即使經過近百年歲月的洗禮，學校仍能保持學校傳統的優勢，為讓學生了解學校歷史發展，特意設立「文物廊」。校監陳遠華表示，文物廊有逾萬件珍藏，包括鐘聲昔日的照片、教科書、學生習作，當年的上課鐘、火警鐘亦有收藏。

最欣賞是創辦人黃子律的官服，古時若做武官，官服就繡上獅子、老虎，而學校創辦人是文官，官服就印了小鳥圖案。

他又介紹，鐘聲學校名字的由來，「鐘聲二字是黃子律的庠名，因而使用他的名字作為校名」。同時，學校亦收藏當年教育署發出的第一號註冊證書，即使到現在都是第一號，意思就是第一張發出。

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學校基本資訊 地區及校網 元朗區、74校網 創辦年份 1934年 學校類別 資助 學生性別 男女 辦學團體 鐘聲學校有限公司 宗教 不適用 學校設施 課室 30 禮堂 1 操場 3 圖書館 1 特別室 英語室

常識室

視藝室

音樂室

電腦室

語言學習室

家教會室

活動中心

文物廊 學校聯絡方式 地址 新界元朗舊墟路29號 電話 2476 2505 網址 鐘聲學校

▲ 鐘聲學校位於元朗74校網，是區內的著名小學之一。（陳慧安攝）

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