美女借錢黨｜啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢　被正義街坊追擊拍片踎地求饒

▲ 啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢，被正義街坊追擊拍片踎地求饒。

【借錢黨 / 啟德】不時能在網絡見到騙徒以各種形式向途人要錢，不少人遇到或被呃，或直接避開，今次卻見到有市民正義出擊！

近日，有人在Facebook「啟德居民自由講」群組上傳影片，指啟德有背名牌包袋的女子疑專向長者「下手」借錢，被其撞見，遂一路追擊質問，最終女子掩面蹲地，央求樓主停止拍攝。

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美女借錢黨｜正義街坊追擊借錢黨

樓主以「小心此人周街問人攞錢！」為題上傳影片，他與同行女伴一路追擊該女子，相信女子自知理虧，全程以手掩面，影片全場近3分鐘。該女子著白色外套牛仔褲，背名牌袋，略施粉黛。

影片開始時，樓主緊追女子質問道：「靚女，你係咪好等錢使？成日問人攞錢嘅」，她未有應答而是繼續前行，樓主同行女伴追問道：「見你周街問啲阿叔攞錢！」

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相信是見到女子摀嘴向前跑，樓主及女伴亦快速跟上，女伴更直言：「你遮面無用㗎，遮埋隻眼，笠住個頭，笠埋隻眼啦，乞衣！」，女子仍不作聲，繼續快步向前。

樓主繼續追擊，邊錄影邊大聲之分女子，又向途人大喊揭露女子行為：「你係咪好等錢使啊！」、「喂啊！我請你食飯啊！」、「呢個女人，成日問人攞錢啊！周街問人攞錢！」、「佢周街問人攞錢，呃人錢，鍾意問啲阿叔攞錢啊！」

美女借錢黨｜女子踎地求饒：求求你們別拍了！

樓主持續追擊一段時間後，女子終於發話，以普通話詢問：「你倆幹嘛？煩不煩！」，又稱自己聽不懂樓主講話內容，他罵道：「聽不懂？呃人錢，周街問人攞錢！」，並表示要送女子去警署。

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女子突然踎在地上，聽見樓主說要報警，立刻求饒道：「我求求你們，別拍了！行不行？」，她沉默片刻後突然起身，拔腿就跑，「逃之夭夭」。樓主呼籲街坊「希望大家放狗、跑步、散步⋯⋯嘅街坊朋友，遇到這種事情都發聲，起碼比啲騙徒知道唔好嚟呢區搵食。」

美女借錢黨｜網民：等佢以後唔敢來搵食

此事引起網民熱議，稱讚樓主的正義之舉，「等佢以後唔敢來搵食」、「師兄全程無扯蝦，犀利」、「有手有腳、眉清目秀、做埋啲咁嘅嘢、好好搵份工啦」、「街坊好勁」、「辛苦樓主兩位，追左佢咁耐」、「大家下次見到一定要拍片，一齊怒斥佢！唔好放過啲打扮化妝穿名牌的乞衣！」、「做得好，杜絕呢啲XX」。

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