  • 24°C
香港時間：202534日 (二) 09:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 啟德體育園 方大同 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美女借錢黨｜啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢　被正義街坊追擊拍片踎地求饒

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 回南天 啟德體育園 方大同 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢，被正義街坊追擊拍片踎地求饒。

【借錢黨 / 啟德】不時能在網絡見到騙徒以各種形式向途人要錢，不少人遇到或被呃，或直接避開，今次卻見到有市民正義出擊！

近日，有人在Facebook「啟德居民自由講」群組上傳影片，指啟德有背名牌包袋的女子疑專向長者「下手」借錢，被其撞見，遂一路追擊質問，最終女子掩面蹲地，央求樓主停止拍攝。

借錢黨｜灣仔疑現名牌「借錢黨」　2長髮女向途人索取食物

美女借錢黨｜正義街坊追擊借錢黨

樓主以「小心此人周街問人攞錢！」為題上傳影片，他與同行女伴一路追擊該女子，相信女子自知理虧，全程以手掩面，影片全場近3分鐘。該女子著白色外套牛仔褲，背名牌袋，略施粉黛。

影片開始時，樓主緊追女子質問道：「靚女，你係咪好等錢使？成日問人攞錢嘅」，她未有應答而是繼續前行，樓主同行女伴追問道：「見你周街問啲阿叔攞錢！」

點擊圖片放大
+4
+3

相信是見到女子摀嘴向前跑，樓主及女伴亦快速跟上，女伴更直言：「你遮面無用㗎，遮埋隻眼，笠住個頭，笠埋隻眼啦，乞衣！」，女子仍不作聲，繼續快步向前。

樓主繼續追擊，邊錄影邊大聲之分女子，又向途人大喊揭露女子行為：「你係咪好等錢使啊！」、「喂啊！我請你食飯啊！」、「呢個女人，成日問人攞錢啊！周街問人攞錢！」、「佢周街問人攞錢，呃人錢，鍾意問啲阿叔攞錢啊！」

美女借錢黨｜女子踎地求饒：求求你們別拍了！

樓主持續追擊一段時間後，女子終於發話，以普通話詢問：「你倆幹嘛？煩不煩！」，又稱自己聽不懂樓主講話內容，他罵道：「聽不懂？呃人錢，周街問人攞錢！」，並表示要送女子去警署。

點擊圖片放大
+5
+4

女子突然踎在地上，聽見樓主說要報警，立刻求饒道：「我求求你們，別拍了！行不行？」，她沉默片刻後突然起身，拔腿就跑，「逃之夭夭」。樓主呼籲街坊「希望大家放狗、跑步、散步⋯⋯嘅街坊朋友，遇到這種事情都發聲，起碼比啲騙徒知道唔好嚟呢區搵食。」

美女借錢黨｜網民：等佢以後唔敢來搵食

此事引起網民熱議，稱讚樓主的正義之舉，「等佢以後唔敢來搵食」、「師兄全程無扯蝦，犀利」、「有手有腳、眉清目秀、做埋啲咁嘅嘢、好好搵份工啦」、「街坊好勁」、「辛苦樓主兩位，追左佢咁耐」、「大家下次見到一定要拍片，一齊怒斥佢！唔好放過啲打扮化妝穿名牌的乞衣！」、「做得好，杜絕呢啲XX」。

借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身

借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！

「父母」借錢黨｜屯門現男女推BB車周圍借錢　機智女街坊1招趕走：佢話聽日還

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

「父母」借錢黨｜屯門現男女推BB車周圍借錢　機智女街坊1招趕走：佢話聽日還
17:45 2024/05/03
「父母」借錢黨｜屯門現男女推BB車周圍借錢　機智女街坊1招趕走：佢話聽日還
借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！
00:07 2024/12/15
借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！
借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身
16:07 2024/12/22
借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身
借錢黨｜灣仔疑現名牌「借錢黨」　2長髮女向途人索取食物
08:07 2024/12/29
借錢黨｜灣仔疑現名牌「借錢黨」　2長髮女向途人索取食物

你可能感興趣

「父母」借錢黨｜屯門現男女推BB車周圍借錢　機智女街坊1招趕走：佢話聽日還
17:45 2024/05/03
「父母」借錢黨｜屯門現男女推BB車周圍借錢　機智女街坊1招趕走：佢話聽日還
借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！
00:07 2024/12/15
借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！
借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身
16:07 2024/12/22
借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身
啟德 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
急症室最長等候時間（03月04日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間04:05）
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光