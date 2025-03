▲ Taeyeon的第六次個人演唱會

為慶祝少女時代成員Taeyeon的第六次個人演唱會與及個人出道10週年,香港將於3月8日同步直播Taeyeon首爾場的演唱會!門票已公開發售。

另外,出道首年的第一個世界巡迴演唱會,即橫掃8個國家俘虜逾20萬粉絲,男子組合 ZEROBASEONE 首次世界巡演,從《In Bloom》《Feel the POP》《GOOD SO BAD》等經典歌曲,到《Boys Planet》中的《Say My Name》《Here I Am》,以及幕後花絮,真情親密採訪等都在3月15日香港大銀幕播放。

▲ ZEROBASEONE演唱會

門票3月4日(二)上午11時正起發售。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】