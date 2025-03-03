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網絡女神︱林熙彤大學畢業將全身投入演藝圈　Hazel盼願密密接Job汲取經驗

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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林熙彤

【女神/ 林熙彤 / 大學畢業】網絡女神林熙彤（Hazel）出道3年以來，一直兼顧學業與工作，今年，她即將結束學生生涯，大學畢業了。

Hazel將全身投入演藝圈，卻正遇到娛樂市道不景氣，她笑言作出決定也是膽博膽：「其實將近畢業，心裏面一直都喺度諗緊自己嘅將來，係好矛盾嘅，一邊會諗雖然自己鍾意表演戲，但另一邊就會考慮到如果全身投入，唔穩定嘅收入可唔可以照顧到自己？不過我都會想繼續試多啲唔同嘅幕前嘅工作，累積工作經驗，挑戰下自己。」

她續指：「期望搵多啲錢，跟住可以出國進修設計，放眼世界。同時我都會繼續我嘅另一個目標，就係希望可以盡快推出我嘅攝影集，呢幾年發現自己愛上攝影。」

林熙彤夥周殷廷拍洗髮露廣告　Hazel化身小助手超可愛

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網絡女神︱愛上跑歩加倍努力做運動

最近，Hazel便密密接工作，日前獲邀接拍中藥養生飲品廣告，拍攝當日要坐在一個很高的大盒子上，如旋轉木馬地轉動，期間又要扮成十分勞累的樣子拍攝，笑說：「其實我唔係扮攰，係真係攰，平時又要返學又要做嘢，個人好濕好攰，中醫話我濕氣重，呢個真係平時嘅我嚟，拍嘅時候差啲攰到瞓着，之後就飲咗佢哋嘅茶，感覺真係好神奇。」

Hazel年紀輕輕便懂養生，稱：「今年跑完渣馬真係愛上咗跑歩，嚟緊我會加倍努力做運動，個人出一身汗，加上適當休息，感覺好refresh、好開心。」

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