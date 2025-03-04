北上注意｜皇崗口岸疑現迷魂黨　港女遇口音男搭訕　3舉動即頭暈險倒地

▲ 有港女近日在網上發文，表示自己在皇崗口岸疑似遇到迷魂黨。

【深圳/皇崗口岸/迷魂黨】北上遊玩要小心！近日有港女在網上發文，指自己在深圳皇崗口岸疑似遇到「迷魂黨」，對方更作出3個可疑動作，雖然她感到「唔對路」便馬上離開，但上車後仍馬上感到暈眩，險些倒地。

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女事主近日在社交平台Threads上發文警世，表示自己「今日中咗迷魂黨」，並提醒大家「戴口罩保命」。她憶述事發經過，指自己在皇崗口岸遇到一名操「內地口音講廣東話」的男子向她搭訕想借Wi-Fi，且舉動可疑，「企到好埋，望你望得好實，眼神接觸，不停問你問題，其他小動作無留意」。

樓主續指，該名男子前後與她碰面共3次，對方都繼續與她說話，令她感覺「唔對路」，於是即時掉頭離開。但即使已警覺並遠離現場，她在上車後仍感到「少暈」，脫下臉上的口罩後更是「由頭暈到尾，差啲倒地」。

北上注意｜事主靠帶1物爆平安

她事後慶幸自己當時戴著口罩，並且在發現不妥後及時離開，否則「應該俾人攬咗上車」，提醒網民「唔好理人、被搭訕、借嘢，係我蠢」。

帖文發布後引起網民熱議，不少人直呼恐怖，「嗰度夜晚冇咩人，你走甩算好彩」、「原來借Wi-Fi係新型騙局」、「差小小就可以喺詐騙電話度聽到你把聲」，亦有人分享自身及家人的經歷，「我都試過一次，即刻要坐低休息左半日先行到」、「我細佬去潮州玩，入咗一個廟宇，俾迷暈黨攪，自動自覺俾咗部電話人，好彩隔籬個女人提佢，事後佢話自己都唔知發生乜嘢事」。

不過，有人就質疑該男子到底是否「迷魂黨」，表示「如果係要迷暈，點解要搵個戴口罩落手？」對此樓主就回覆「唔知，我淨知我差啲暈左喺關口，完。 」

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同場加映｜疑似「迷魂黨」入侵元朗大埔

除了內地之外，香港亦曾出現疑似「迷魂黨」的人士，市民平日外出要提高警覺。過去曾有網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文表示，當日傍晚時分，他去單車舖維修完單車後，在一條小巷裡遇到「戴住口罩嘅大陸裝扮老女人突然截停我」，然後用極其細微的聲音講著不明語言，試圖引誘事主凑近細聼。

懷疑係迷暈黨，於是我立即擰歪面，繼而驅車離開。

不過因怕會有其他人「中招」，事主又再次返回小巷，在遠處拍下該名疑似「迷魂黨」中年婦女的樣子，並將照片上載到網絡上。未料當事主折返回去後，那位中年婦女便立即戴上口罩，「仲用手遮住自己個樣，然後追住我」。事主隨即極速踏上單車，最後成功逃離現場。

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帖文發出後引起大量網民的熱議，紛紛提醒「小心行巷少人地方，越少人越大機會犯案」。同時亦有網民表示曾有類似遭遇，提醒大家平時要小心。

我響元朗都遇過類似嘅事，仲要係過一條馬路嘅短路程就遇到3個！ 又係我直不甩行行下，忽然有人響一邊走過來懟個面埋嚟，聽唔明佢講乜，但我即時彈開走咗冇理。

文章獲believe_yourselfkiko授權轉載

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