面試特攻隊｜林峯余香凝齊討論「湊仔經」　王敏奕梁雍婷飾演虎媽

【面試特攻隊 / 林峯 / 余香凝 / 王敏奕 / 梁雍婷】《面試特攻隊》的主演林峯、余香凝、方志友、王敏奕 （Venus）、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）及苑瓊丹等人於昨日（3月2日）出席開鏡拜神儀式。

於戲中，飾演海洋公園動物護理員的林峯與太太余香凝（Jennifer）聯同女兒，其樂融融盡展溫馨。

據悉，為令二人與小朋友混熟，劇組特意安排他們在開拍前與小朋友玩，但二人不用「埋位」又會與其他家長一齊討論「湊仔經」，而林峯與Jennifer更分享自身成為爸媽後，要為子女準備應付入學面試的辛酸。

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面試特攻隊｜王敏奕和梁雍婷飾演虎媽

王敏奕與梁雍婷則飾演為子女勞碌，花盡心思安排子女入讀名校的家長，Venus透露，為投入演出，應導演要求稍為小酌令自己更入戲。

梁雍婷則飾演富貴媽媽，與Jennifer及Venus有一段家長交流。

面試特攻隊｜金馬最佳女配角得主方志友 首度來港拍戲



至於在第60屆金馬獎憑《本日公休》榮獲「最佳女配角」獎項的方志友，首次來港拍攝電影。

今次在戲中飾演年輕媽媽，志友同時努力學習廣東話，期待用廣東話與演員及劇組溝通，對於演出角色只要一半時間用廣東話，而一半時間用普通話，對志友來說是很新鮮、有趣的經驗。

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