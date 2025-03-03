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的士車隊｜部分車隊網約價較咪錶價貴一至兩成　豪華車具按摩座椅及音響等設備

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發布時間： 9 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

有別於一般的士的紅色車身設計，5間車隊的的士均採用不同顔色設計。（陳靜儀攝）

5間早前獲發牌的的士車隊今日 （3日）舉行啟動禮，旗下的士車款。有別於一般的士的紅色車身設計，5間車隊的的士均採用不同顔色設計，星群車隊採用白色及紅色車身；「Amigo」車身為粉紅色，並配以藍色彩帶；「大黃鋒」車身以黄及橙紅色配搭；Big Boss Taxi的豪華車型採用黑色車身，行「老闆定位」路線，其餘的士為深紅色；泰和車隊則採用橙色車身，寓意笑容接載、快樂出行。

Big Boss Taxi車隊有300輛車，提供4類車型，包括40至50輛純電動環保的士、30輛6座豪華商務車及10輛無障礙輪椅專用車，其餘則為混能車型。首席營運官趙晉豪表示，豪華型的士沒有的士頂燈，車上座椅有按摩功能、Yamaha音響、冷暖通風座椅等，目標令乘客「忘記自己坐緊的士，有私人司機接嘅感覺」，料未來將按生意額及市民反映增加豪華商務車數量增至所有車種的3分1。收費方面，趙指會參考現時網約車平台的豪華車型定價，及酒店豪華轎車接載服務的收費；街上截車將按一般的士29元起錶收費，網約價則較咪錶貴10至20%。

被問到是否擔心5支的士車隊間競爭，趙晉豪表示，全港有1.8萬輛的士，5支的士車隊只佔當中約3,500輛，覆蓋率不足一半，「反而擔心唔夠」，冀未來營運順利後，可在數年內增加至1000架。

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業界：司機和乘客可以是朋友

星群的士車隊為唯一齊集市區、新界及大嶼山的士的混合車隊，目前有約50輛的士營運中，將陸續增至向運輸署承諾的425輛，期望5年內可增至5000輛。星群本身已有10年營運經驗，現時會員數目達16萬，市民可經其自家應用程式召車。創辦人兼執行董事鄭敏怡指，車隊夥拍港大，以人工智能模式派單，確保乘客可最快召到車。她又透露，網約價將較咪表貴10至20%。

市民對的士一向有不少負面印象，鄭敏怡認為的士車隊推出後可改善業界形象，指成立車隊後，司機慢慢會覺得自己是專業的司機，「唔係淨係接乘客上車落車」。她認為司機和乘客可以是朋友，車隊正正是橋樑。

泰和車行車隊「JOIE樂行」規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士， 預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。董事總經理伍海山表示，新車隊取名「JOIE 樂行」，寓意笑容接載，快樂出行；車身選用橙色，則代表陽光及活力，目標是令市民及遊客「搭得開心、安心、順心」。

伍海山指，加入樂行車隊的司機，均需通過嚴格的面試及駕駛技術測試，並由資深教車師傅評估其駕駛態度及技術等。合格者將接受專業培訓，內容涵蓋駕駛技術、服務標準及心理質素調控等。而駕駛無障礙的士司機，更需接受輪椅上落客技術及特殊需求乘客照顧的進階培訓。

去年施政報告提出，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。泰和「JOIE樂行」及Big Boss Taxi均表示，其自家召車應用程式支援阿拉伯語。 

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