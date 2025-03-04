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學童近視｜全港近半數8歲學童患近視　蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆

兒童健康

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

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全港近半數8歲學童患近視 ，蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆。

【學童近視/蔡司MYO 200】香港學童近視問題日益嚴重，家長難免憂心忡忡。因此及早預防和控制近視非常重要。全球首發的蔡司MYO 200測量儀能準確測量近視情況，協助預測小朋友初期近視徵兆，提供即時數據分析，幫助家長及時掌握孩子的視力狀況。

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學童近視｜勿忽視早期近視

根據研究，香港超過40%的8歲兒童已經患有近視，不僅影響學童的學習和生活質量，還可能對他們的未來健康造成潛在威脅。嚴重的近視問題並非普通的視力模糊，而是有機會未來引發危及視力的嚴重併發症，包括早發性白內障、青光眼、視網膜脫落以及黃斑點病變等。然而近視發展初期往往父母並不為意，很多學童亦不會表現出明顯的視力問題，但當父母發現學童出現視力下降時，往往已經為時已晚。

學童近視｜數據分析預早掌握視力狀況

為應對這一問題，蔡司推出了全球首發MYO 200近視管理生物測量儀，這款設備能夠精準測量眼軸長度，並通過「黃金標準」技術預測早期近視的徵兆，提供即時數據分析，幫助家長及時掌握孩子的視力狀況。眼軸長度是近視管理的關鍵指標，隨著近視度數的增加，眼軸長度也會隨之增長。透過精準追蹤眼軸的變化，不僅可以判斷近視的發展趨勢，還能及早識別潛在的高風險眼睛問題，從而有效預防近視進一步惡化為高度近視。

學童近視｜蔡司MYO 200的主要特點

  • 1. 精準測量眼軸長度：眼軸長度是近視管理的關鍵指標，蔡司MYO 200能夠精準測量並追蹤眼軸的變化，幫助判斷近視的發展趨勢。
  • 2. 快速掃描技術：僅需11.5秒即可完成視力檢查，大幅縮短測量時間，提升檢查效率。
  • 3. 自動校準功能：確保測量結果的高度精準，減少人為誤差。
  • 4. 遠心角膜測量技術：提升測量的舒適度，減少學童在檢查過程中的焦慮與不適感。

學童近視｜早介入近視防控措施

根據研究，眼軸長度每增加1毫米，近視度數將增加約300度。隨著眼軸的快速增長，孩子的視力風險也會顯著增加。美國眼科學會的研究指出，及早介入近視防控措施，能有效減慢近視發展，從而降低未來視力損害的風險。

蔡司MYO 200不僅是一款卓越的近視管理生物測量儀，還是蔡司近視視光護理流程的核心。配合MyoConsult近視諮詢系統，蔡司提供從風險評估、精準驗配到鏡片解決方案的全方位近視防控措施，確保孩子獲得全面的視力保護。

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瞳心護眼 Smart EyeCare

地址︰馬鞍山廣場332B
電話︰2816 6639

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