人事任命｜社聯業務總監陳文宜升任CEO　蔡海偉轉任顧問

▲ (社聯網頁圖片)

社聯公布，社聯業務總監陳文宜將於4月出任社聯行政總裁。

社聯表示，執行委員會去年12月組成遴選委員會，就行政總裁一職進行公開招聘，經過兩個多月工作，執行委員會今日宣布聘請現職社聯業務總監的陳文宜女士為下任社聯行政總裁，於2025年4月1日履新。

身兼遴選委員會主席的社聯主席管浩鳴表示，陳文宜在社福界工作超過30年，並於社聯服務18年，十分熟悉本港社會福利服務發展，具有豐富經驗，並且力求創新，開創許多具前瞻性的計劃，尤其不遺餘力推動樂齡科技發展，以應對人口高齡化的挑戰。遴選委員會認為陳女士是最合適出任社聯行政總裁的人選，帶領社聯發展。

候任行政總裁陳文宜則指，很榮幸得到執行委員會的信任，社聯的工作任重道遠，不單推動社會福利服務發展，也肩負建構跨界別平台的角色，協同不同界別共同應對各種社會議題及挑戰。今後定必持守社聯信念，建構一個具影響力、彼此合作、靈活創新的社會服務界，為香港社會創造福祉。

現任行政總裁蔡海偉將於本年4月1日離任，轉任顧問。社聯執行委員會感謝蔡33年來盡心服務社聯。

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