Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今【拆解晚期卵巢癌療法 】

【卵巢癌／卵巢癌療法／癌症治療】卵巢癌不論在中國或者香港均是婦女身上常見的癌症，臨床腫瘤科專科醫生李宇聰受訪時，便分享了一名37歲內地女子因患卵巢癌專程來港求醫，由瀕死邊緣成功續命並生存至今的案例，拆解了卵巢癌常見及晚期療法。

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卵巢癌治療｜37歲內地女來港求醫個案分享

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，該名女病患來港前於內地證實患卵巢癌，而且當時情況已相當嚴重：

她當時有氣喘、肺栓塞及肚脹情況，已瀕臨死亡邊緣，於內地曾做了一次化療後，惟效果並不理想。

李宇聰指鑑於情況危急，他於是決定將女病患的化療方案，由3星期改變為1星期1次，而且再換了另一種藥。女病患留院3個月期間，每日均要吊營養液補充養分。慶幸的是，女病患體內的腫瘤之後成功縮小，可以進行手術切除，其後再配合維持性標靶針及口服標靶藥，令存活期大大延長，事隔2年至今，依然存活而且未見復發。

卵巢癌治療｜晚期療法以化療配合標靶藥

李宇聰表示，早期卵巢癌多以手術方法作根治，即會切除患者兩側卵巢、輸卵管、子宮、局部淋巴、大網膜，以及相關橫隔膜或腹膜組織。至於晚期的卵巢癌，李宇聰則指患者通常以紓緩性化療為主，再加抗血管標靶治療:

部分病人腫瘤縮小之後，可再作手術，之後再配合打針或口服標靶藥。

卵巢癌檢測｜4大檢測方法包括抽血、超聲波檢查、電腦掃描及組織活檢

李宇聰指卵巢癌檢測主要有4大方面，包括抽血檢測癌指數、盆腔超聲波檢查、正電子或電腦掃描及組織活檢:

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抽血CA125 用以檢測癌指數

盆腔超聲波檢查，看看患者卵巢是否有任何病變 如水囊及腫瘤

有一部分病人需要進行正電子或電腦掃描

進行組織活檢

卵巢癌｜10大高危因素

李宇聰表示卵巢癌常見高危因素有以下10樣:

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遺傳性基因突變

直系家屬有卵巢癌病史

病人本身有相關癌病

年齡較大

曾使用雌激素荷爾蒙補充劑

肥胖女士

不育女士

較早已來經的女士

未曾生育的女士

較遲生育的女士

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