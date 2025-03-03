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最強小三五索｜五索拉「細佬」齊做KOL　生蛇生到上頭受折磨感崩潰

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撰文： 文體藝online

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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五索拉「細佬」齊做KOL，生蛇生到上頭用折磨感崩潰。

【五索 / 鍾睿心 / 生蛇】「最強小三」五索鍾睿心（Rachel）早前稱擔心自己出鏡太高調，而惹來富商男友馬清鏗不滿，直言不可以再亂說話，怕「馬先生會嬲」而自己被會被「斷糧」。不過，五索的社交平台從未停止更新，幾乎每日都有新的動態。

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最強小三五索｜生蛇生到前額：超崩潰

昨日（2日），五索在IG限時動態透露自己生蛇的最新病況，只見其前額及頭皮有大片紅點，她表示：「生蛇已經第四日，繼續都係咁痛，完全冇好過。」

早在上周，她就因生蛇而苦惱崩潰：「超崩潰，人生最痛，12個鐘去咗三次養和，生蛇仲痛過生仔！」並附上4個爆哭的emoji。

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最強小三五索｜五索拉「細佬」齊做KOL

在五索最新介紹美容儀器的影片中出現一位「9索細佬」，只見他身形高大，穿著假大隻佬衫、著熒光粉色西裝，全程按要求配合五索介紹產品，無論叫他點頭、跳高、拍手、打機等都跟十分聽話。

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在介紹「九索」時五索不小心寫錯字：「隆重介紹九索細路」，有網民打趣提問道：「你個細路定係你個細佬呀？唔同喎」，不過五索似乎並未意識到有錯，回覆稱：「我有這麼老嗎？」另外，有網民留言指「九索」是前林作保險團隊的成員之一。

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