低劑量電腦掃描突破傳統限制　小至0.5厘米可檢測及早發現肺癌潛在風險

根據醫管局最新數據顯示,肺癌為本港頭號癌症,在2022年分別錄得5,707宗新症及3,782宗死亡個案1。在新症個案中,只有18.4%在第一期發現確診2,期數越高,存活率便越低3。因此,及早發現並接受早期肺癌篩查尤其重要。

大部份肺癌個案確診時已屬晚期

惟本港大部分肺癌患者在確診時已屬晚期,臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出,肺癌早期症狀通常不明顯,患者往往在腫瘤增大、壓迫氣管後才會出現咳血、呼吸急促和胸痛等情況才去求醫;有些病例甚至在癌症擴散至骨骼並出現骨痛後才被確診4。因此,大部分患者在確診時已處於第三或第四期2。李醫生提到,確診期數越高,患者的存活機會越低3。以五年存活率為例,第一期通常有七成或以上,相反第四期則低於一成3。

▲ 臨床腫瘤科專科李兆康醫生

傳統X光檢查 診斷受到限制

近年,為了提高大眾能夠及早發現風險,在篩查工具上亦有新發展。李醫生表示,X光造影是常用的肺部檢查方法,但只能顯示直徑達二至三厘米的陰影,且如果腫瘤位於心臟後方,可能會被遮擋而難以檢測5。目前,低劑量電腦掃描可用於早期肺癌篩查,這種方法的輻射量較低,並且可以360度掃描,克服了X光只能前後掃描的限制;即使腫瘤小至0.5厘米,也能提早發現6,7。然而,李醫生表示,即使發現了小陰影,仍需進一步評估是否進行活檢或持續跟進,以確定該陰影是否為肺炎所留下的結節或腫瘤6。

低劑量電腦掃描現時在其他地區已被納入篩查計劃,以鄰近台灣為例,當地於2015年開始採用低劑量電腦掃描為健康檢查的可選項目之一8。有統計發現,當地肺癌死亡率在篩查計劃開始後,出現逐漸下降的趨勢8,可見低劑量電腦掃描能夠有效及早發現早期肺癌個案8,同時降低肺癌的死亡率8。

李醫生呼籲高危人士,如長期吸煙者、年齡超過50歲,肺癌家族史的人士,應及早進行低劑量電腦掃描篩查4,9,並積極與醫生討論檢查事宜,以便早日發現潛在的健康問題。至於一般市民,若對低劑量電腦掃描有任何疑問,應向主診醫生諮詢,根據個人健康狀況選擇合適的檢查方法。

