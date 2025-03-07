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低劑量電腦掃描突破傳統限制　小至0.5厘米可檢測及早發現肺癌潛在風險

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發布時間： 19 小時前

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根據醫管局最新數據顯示，肺癌為本港頭號癌症，在2022年分別錄得5,707宗新症及3,782宗死亡個案1。在新症個案中，只有18.4%在第一期發現確診2，期數越高，存活率便越低3。因此，及早發現並接受早期肺癌篩查尤其重要。

大部份肺癌個案確診時已屬晚期

惟本港大部分肺癌患者在確診時已屬晚期，臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出，肺癌早期症狀通常不明顯，患者往往在腫瘤增大、壓迫氣管後才會出現咳血、呼吸急促和胸痛等情況才去求醫；有些病例甚至在癌症擴散至骨骼並出現骨痛後才被確診4。因此，大部分患者在確診時已處於第三或第四期2。李醫生提到，確診期數越高，患者的存活機會越低3。以五年存活率為例，第一期通常有七成或以上，相反第四期則低於一成3

臨床腫瘤科專科李兆康醫生

傳統X光檢查 診斷受到限制

近年，為了提高大眾能夠及早發現風險，在篩查工具上亦有新發展。李醫生表示，X光造影是常用的肺部檢查方法，但只能顯示直徑達二至三厘米的陰影，且如果腫瘤位於心臟後方，可能會被遮擋而難以檢測5。目前，低劑量電腦掃描可用於早期肺癌篩查，這種方法的輻射量較低，並且可以360度掃描，克服了X光只能前後掃描的限制；即使腫瘤小至0.5厘米，也能提早發現6,7。然而，李醫生表示，即使發現了小陰影，仍需進一步評估是否進行活檢或持續跟進，以確定該陰影是否為肺炎所留下的結節或腫瘤6

低劑量電腦掃描現時在其他地區已被納入篩查計劃，以鄰近台灣為例，當地於2015年開始採用低劑量電腦掃描為健康檢查的可選項目之一8。有統計發現，當地肺癌死亡率在篩查計劃開始後，出現逐漸下降的趨勢8，可見低劑量電腦掃描能夠有效及早發現早期肺癌個案8，同時降低肺癌的死亡率8

李醫生呼籲高危人士，如長期吸煙者、年齡超過50歲，肺癌家族史的人士，應及早進行低劑量電腦掃描篩查4,9，並積極與醫生討論檢查事宜，以便早日發現潛在的健康問題。至於一般市民，若對低劑量電腦掃描有任何疑問，應向主診醫生諮詢，根據個人健康狀況選擇合適的檢查方法。

Reference

1. Top ten cancers. (2024). Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority. https://www3.ha.org.hk/cancereg/topten.html
2. 2022年肺癌統計數字. (2024, October). 醫院管理局香港癌症資料統計中心. https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2022/lung_202pdf
3. Hong Kong Cancer Registry. Report of Stage-specific Survival of Lung Cancer in Hong Kong. Hospital Authority, Hong Kong; Version 1, 202 Available at: https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/survival/Stage-specific%20Survival%20of%20LC%20in%20HK.pdf (accessed 17 December, 2024).
4. Lung cancer - Symptoms and causes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/symptoms-causes/syc-20374620
5. Eldridge, L., MD. (2023, November 16). Use of chest X-Ray in the diagnosis of lung cancer. Verywell Health. https://www.verywellhealth.com/chest-x-rays-for-lung-cancer-diagnosis-4107046
6. Low-dose CT scan: LDCT for lung cancer screening. City of Hope. https://www.cancercenter.com/cancer-types/lung-cancer/diagnosis-and-detection/low-dose-ct-scan
7. Walter, J. E., Heuvelmans, M. A., & Oudkerk, M. (2017). Small pulmonary nodules in baseline and incidence screening rounds of low-dose CT lung cancer screening. Translational Lung Cancer Research, 6(1), 42–51. https://doi.org/10.21037/tlcr.2016.11.05
8. Yang CY, Lin YT, Lin LJ, et al. Stage Shift Improves Lung Cancer Survival: Real-World Evidence. J Thorac Oncol. 2023;18(1):47-56. doi:10.1016/j.jtho.2022.09.005
9. 衛生福利部國民健康署. (2023, September). https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/16010/File_22158.pdf

HK-11333_21/02/2025

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