靚媽精明眼｜直擊AIGLE開倉3折入手男女/童裝　精選15件貨品膠靴/長褲/棉Tee低至$199

▲ 品牌AIGLE和購物平台OnTheList再次聯手推開倉優惠，貨品低至$199起，大家切勿錯過啦！

【著數優惠/AIGLE/OnTheList/開倉】法國鞋履及服裝品牌AIGLE和購物平台OnTheList再次聯手舉辦獨家折扣活動，以低至3折火熱優惠入手時尚與功能兼備單品，TOPick記者直撃位於太古坊的陳列室，見到各款上衣、Polo、下裝以及童裝等，開倉價低至$199，即為大家精選15款必入單品！

▲ OnTheList 陳列室：太古坊濠豐大廈4樓（李惠儀攝）

點擊下圖即睇精選15款必入貨品（童裝）：

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最新影片推介：

AIGLE開倉精選貨品｜1.童裝膠靴

童裝膠靴顏色繽紛，能為雨季增添色彩，其中一款中筒Boots設有多種顏色，原價$450，折實段只需$210。

原價：$450

開倉價：$210

AIGLE開倉精選貨品｜2.童裝衛衣

淺粉紅童裝衛衣質地舒適，款式百搭，是小女孩的不二之選。

原價：$780

開倉價：$312

AIGLE開倉精選貨品｜3.童裝羽絨

羽絨輕身保暖，就算冷鋒殺到也不怕，價格更低至35折！

原價：$1,380

開倉價：$483

AIGLE開倉精選貨品｜4.童裝棉質上衣

灰色棉質上衣軟滑舒適，心口位置印有北極熊，相當可愛。

原價：$580

開倉價：$199

AIGLE開倉精選貨品｜5.童裝黃色衛衣

黃色衛衣質料軟棉棉，而且透氣不焗身，十分適合乍暖還寒且潮濕的春季。

原價：$780

開倉價：$273

點擊下圖即睇精選15款必入貨品（女裝）：

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AIGLE開倉精選貨品｜6.女裝防水外套

杏色外套百搭長青，不但防水且防風和透氣，雨天也可以穿著。

原價：$3,780

開倉價：$2,268

AIGLE開倉精選貨品｜7.女裝杏色牛仔褲

闊身設計富時尚感，而且襯興百搭，是近年大熱的牛仔褲款式。

原價：$１,080

開倉價：$540

AIGLE開倉精選貨品｜8.女裝紫色貼身牛仔褲

貼身設計顯腿形，穿起來更顯修身，而且顏色特別，冬夏季也可穿著。

原價：$1,380

開倉價：$199

AIGLE開倉精選貨品｜9.女裝修腰雪褸

雪褸十分適合到嚴寒地方穿著，尤其是旅行滑雪，腰帶可塑造腰身，減少厚重感覺。

原價：$9,500

開倉價：$4,750

AIGLE開倉精選貨品｜10.女裝杏色短褲

牛仔質感的杏色短褲非常適合夏天穿著，加上款式簡潔，是百搭之選。

原價：$980

開倉價：$441

點擊下圖即睇精選15款必入貨品（男裝）：

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AIGLE開倉精選貨品｜11.背心羽絨

背心羽絨男女都合穿，亦十分適合香港的天氣，不會過於厚重，顯得輕盈方便。

原價：$2,180

開倉價：$1,199

AIGLE開倉精選貨品｜12.男裝藍格恤衫

簡單長青的恤衫款是上班一族的不二之選，而且質料舒適透氣。

原價：$1,080

開倉價：$299

AIGLE開倉精選貨品｜13.男裝紅格恤衫

紅色格子恤衫醒神耐看，上班穿著或假日作休閒配搭亦可以。

原價：$1,180

開倉價：$399

AIGLE開倉精選貨品｜14.男裝白短褲

這是男生必備的白色短褲，感覺休閒舒適，非常適合假日穿著。

原價：$1,080

開倉價：$540

AIGLE開倉精選貨品｜15.Polo恤

經典的Polo恤是介乎Tee和恤衫之間的完美選擇，比Tee更為精緻，比恤衫又更顯輕鬆，是平日上班的最佳選擇。

原價：$880

開倉價：$396

無論是戶外探險還是城市漫遊，AIGLE的折扣單品也能輕鬆為大家打造完美造型。當中不得不提人氣GORE-TEX防水外套及天然橡膠靴，GORE-TEX防水外套，它採用專業薄膜技術，不但防水且防風和透氣，在雨天也能夠全天候保持乾爽舒適。而標誌性天然橡膠靴則經過嚴密的防漏測試，耐用度高，為雨季提供最佳防護。

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AIGLE開倉優惠詳情：

開售時段 :(必須免費登記成為 OnTheList 會員方可進場: 按此登記 )

3月3日（星期一）12nn - 9pm

3月4至7日（星期二至五）8am - 9pm

3月8日（星期六）10am - 9pm

3月9日（星期日）10am - 6pm

OnTheList 陳列室：太古坊濠豐大廈4樓

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