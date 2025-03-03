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新光戲院｜11時散場謝幕半夜熄燈　李居明、薛家燕、龍貫天與戲迷道別

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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新光戲院結業，李居明謝幕。（朱永倫攝）

最後一家民營戲院、屹立逾半世紀的北角新光戲院今（3日）結業，戲院將上演粵劇《小平你好》與觀眾見證新光落閘的一刻。屆時霓紅燈牌、天花板的「波波燈」、舊式磅重機會一同於晚上約11時與市民道別，薛家燕等多名藝人現身。

本報記者傍晚6時半觀察到戲院內外水泄不通，英皇道行人過路處的安全島、電車站亦迫滿人潮，為新光戲院拍下最後一刻。7時許，現場有警員維持秩序。即使踏入開場時間的7時半，在場外的觀眾仍未有散去。

有市民帶同畫作與新光戲院留下倩影、持票市民與《小平你好》的海報一同拍照、亦有中小學生到場送別。接受本報記者訪問的市民均表示，對北角的地標即將結業均感不捨。

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    自小在北角長大、準備入場的市民賀先生稱，繼麗池夜總會、皇都戲院等的北角地標陸續消失後，作為「聚腳點」的新光戲院亦面臨結業感到可惜。他稱，因修讀文化相關課程需「睇大戲」，相比高山劇場、戲曲中心，認為新光戲院座位相當闊落，加上就近港鐵站亦方便。

    就保育問題上，賀先生指出理解住屋需求問題，但認為可以有更好的方法去做，舉例指出囍帖街今日經已面貌全非，只剩「囍帖」二字。他認為可以參考皇都戲院即使將改建成商場，但仍保留戲院一部分「係好過冇」，「對香港嚟講已經係雙贏方案」。

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    居於馬鞍山、戲迷周太亦稱以往常與丈夫到新光戲院「睇大戲」，今次一如既往開賣時已經買得門票。她稱新光十分方便，看完戲便能乘巴士回家，將來或只能轉到高山劇場「睇大戲」。

    而未有購票的市民林小姐特意到場拍照，她認為結業十分可惜，作為文化遺產應要保留，指「既然有人有心去搞、有人支持，政府都應該出返少少力」。

    17歲影迷中五學生陳同學亦有購票支持，他稱過往有到場「睇大戲」，今日最後一日刻意「過海」到場支持，將來「冇咁好嘅地方睇劇」。僅11歲的小六學生郭同學亦與家人到場支持，她認為粵劇服飾很漂亮，劇情生動有趣，今日比平日較多人。

    帶同畫作的大專生黃小姐到場拍攝，畫作中的海報以自己2018於新光戲院看過的舞台劇《玻璃動物園》為主題，稱該舞台劇能帶出自己的感受。她認為這些歷史建築應嘗試可持續發展，「留到當下舊嘅嘢都可以去保育下」。

    長逹53年的新光戲院於1972年啟用，為本港少數的粵劇表演場地。2012年避過結業，在「執笠」前由新光戲院主席李居明接手經營。2024年李居明曾指新光因宗教問題無法營運，於今日正式結業，將改建成教堂及社會會堂。戲院播映《小平你好》後，緊接晚上11時會舉行「熄燈落閘告別儀式」。

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    11時李居明與粵劇名伶現身告別

    晚上11時，戲院播映粵劇《小平你好》後，緊接舉行「熄燈落閘告別儀式」，新光戲院主席李居明到場與多名粵劇名伶與觀眾道別。

    夜晚10時許，現場依然熙來攘往，不少市民於現場盼盼打卡。警方在紅燈時於路口一度拉起封鎖線，避免市民擠出馬路。隨後拉下半閘，工作人員將「全院滿座」的橫布收走。

    接近11時，不少藝人包括薛家燕、米雪、江美儀等亦到場送別新光戲院，薛家燕指自己特意從杭州回來見證新光戲院熄燈閉店的一刻，十分不捨，又感謝李居明對演藝界的付出很大，希望他將來能另覓新地方。

    晚上11時48分，「熄燈落閘告別儀式」正式開始，龍貫天、李居明、黎筱娉及薛家燕主持儀式。李居明提到本來想以「盡在不言中」作結語，惟被指不足以作新光停業的閉幕辭。李指52年前已在新光「睇大戲」，說是「睇住佢生，睇住佢死」，感謝新光戲院為香港人作出的貢獻。

    ▼回顧新光戲院內的設施

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    長逹53年的新光戲院於1972年啟用，為本港少數的粵劇表演場地。2012年避過結業，在「執笠」前由李居明接手經營。2024年李居明曾指新光因宗教問題無法營運，於今日正式結業，將改建成教堂及社區會堂。

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