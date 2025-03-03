財政預算案2025｜大型社福機構減7%撥款中小型減3%　孫玉菡：無辦法全幫

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

預算案提出至2027/28年度累計削減政府經常開支7%，接受社署一筆性撥款的社福機構亦受影響。勞工及福利局局長孫玉菡今午（3日）與約170間社福機構代表會面，會後指約121間撥款5000萬以下的中小型社福機構，只需削減3%撥款，其餘4%將由政府承擔，至於約58間撥款5000萬以上的大型機構，就要累計削減7%撥款，重申「無辦法全部幫晒。」

孫玉菡又指，當局亦提出一系列措施拆牆鬆綁措施，如現時超過社福機構經費25%的儲備須回撥予政府，之後就會放寬大機構可以保留有關儲備6年，小機構5年，冀提供彈性讓他們儲起儲備，應對將來的服務需求；另局方也會出新指引，容許由政府機構提供的撥款均不用「成本攤分」，同時優化檢討津貼和服務協議，以在不影響服務者的情況下盡量減省行政工作，和騰出力量提供服務。

對於小型社福機構同要削減撥款。孫玉菡稱，是次削減7%經常開支，實在沒有辦法承擔，因在資源減少下，除幫社福機構外，亦希望部分範疇不會被削減，如照顧者津貼、寄養家庭津貼及短期食物援助等，強調是「計晒數，最多做咁多」，又指會上氣氛友善，業界一條心，希望想辦法在削減資源下做好工作，亦認為業界普遍理解政府做法。

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