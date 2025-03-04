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自資院校｜專上學院條例修訂3月19日首讀　建議為部分違例情況定罪

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

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《專上學院（修訂）條例草案》周五刊憲，本月19日提交立法會首讀和二讀。最新文件顯示，當局建議將部分違例情況列為犯罪，最高監禁2年。此外，教資會更新8大的退學率和教員離職率，均比前一學年回落。

教育局向立法會提交文件，交代《2025年專上學院（修訂）條例草案》內容。社會關注取消專上學院註冊的機制，文件提到，若表現欠佳的專上學院未能在限期內解釋和糾正至滿意程度，或沒有遵守教育局局長施加的條件，局長除了可取消學院註冊，最新文件新增，局長亦有延長處理限期、施加追加條件和限制的權力。

今次亦是首次提出要為條例制定罪行，若有人未有註冊而成為註冊院校的校董會成員或校長，或註冊被暫時吊銷或取消時，仍使用校董會成員、校長等身份，將監禁2年和罰款；任何人就院校註冊提供虛假或誤導性資料，或不遵從常任秘書長就停辦安排訂立的規定的校董會成員，均要罰款25萬元和監禁2年。

教育局表示，公眾諮詢期接獲37份書面意見，整體而言贊同修例建議原則，又稱具體意見已獲適當採納。

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