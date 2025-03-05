全國兩會｜鞏固提升香港國際金融中心地位　政協委員有何倡議？

▲ 全國政協委員、新地執行董事郭基煇。（林曉君攝）

【全國兩會/國際金融中心/郭基煇/譚岳衡】全國政協會議昨日下午開幕，全國政協主席王滬寧發表工作報告時提到，要充分「發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用。」而如何提升本港國際金融中心地位，港區政協委員有以下提議：

全國兩會｜郭基煇倡優化境內企業赴港IPO上市備案與核准機制

全國政協委員、新地執行董事郭基煇認為，香港作為國際金融中心，如何進一步強化資本市場的內聯外通優勢，對推動國家邁向更高水平的開放意義深遠。他說，近期中央大力支持內地行業龍頭企業赴港上市，自己在此背景下，提交了一份題為「關於鞏固提升香港國際金融中心地位」的提案，重點聚焦於增強資本市場的集資能力和流動性，主要涵蓋三個方面︰一是優化境內企業赴港IPO上市備案與核准機制；二是善用互聯互通機制，提升港股IPO市場/一級市場流動性；三是進一步優化港股二級市場互聯互通，提高市場流動性。

全國兩會｜譚岳衡籲吸引更多優質創科企業到香港上市

全國政協委員、交銀國際董事譚岳衡表示，要吸引更多優質創科企業到香港上市，改善香港資本市場素質，以此帶動提升香港金融中心國際層級。

▲ 全國政協委員譚岳衡。（林曉君攝）

譚認為，上市公司的素質和質量是吸引投資的一個重要因素。國際投資者來不來香港，要看這個市場上有沒有滿足他們需求的獨有產品體系。當前香港市場2000多隻股票，不少是傳統的金融和地產等行業的企業，也有部分是小型家族式的公司。吸引大量的內地創科企業、龍頭企業、未來企業到香港上市，就可以優化香港資本市場的標的結構，稀釋非優質上市公司的份額，從而整體上提升香港資本市場的素質。

譚岳衡認為，這是香港資本市場發展成為媲美甚至超越納斯達克市場的必由之路，由此使香港發展成為美國市場之外的全球國際資本優選的重要資本場所。

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