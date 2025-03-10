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全國兩會｜全國政協會議今閉幕　一文看清港區政協委員心聲

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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全國政協會議今日閉幕。

【全國兩會/閉幕/提振消費/】全國政協會議今日閉幕，多位港區政協委員就如何發揮香港優勢、深化國際交流合作等分享看法。

發揮香港優勢 助力國家服務貿易

全國政協常委林建岳。（受訪者供圖）

全國政協常委林建岳以DeepSeek和《哪吒2》為例，指兩者都是由中國本土人才、本土的企業創造；都是性價比高、體驗很好的產品；都體現出卓越的水準，得到世界的認可。兩者成功啟示香港，須發揮香港優勢，助力國家服務貿易服務全球。他建議在「十五五」規劃中，加入「中國服務 服務全球」，發展全球服務鏈的目標，大力發展「未來產業」與「未來服務」的新質生產力；同時，推動更多中國服務企業用好香港的平台等。

積極探索並構建多元消費場景

港區政協委員陳清霞。（林曉君攝）

政府工作報告提及今年的工作任務首項是大力提振消費。港區政協委員、行會成員陳清霞說，當前，全球經濟形勢復雜多變，投資和出口面臨國內外諸多因素的顯著制約，而消費作為拉動經濟增長的關鍵力量，憑借其較強的自主性，能夠切實有效地帶動生產。她續指，目前，國內消費場景和消費行為仍存在一定局限性。需要積極探索並構建多元化的消費場景和創新型的體驗方式。例如，借助數字技術構建數字化消費場景，實現商品與消費者的精準匹配；推動不同消費領域的跨界融合，創造全新的消費體驗；大力推進社區消費體系建設，挖掘社區經濟潛力，等等。

加快培育具國際競爭力新產業

全國政協委員查毅超（中）。（林曉君攝）

港區政協委員、香港科技園董事局主席查毅超說，今年全國兩會，讓其感受最深的是國家對於發展新質生產力、建設現代化產業體系、提升創新體系效能的長遠謀劃、大力投放，「我對國家創新科技在複雜嚴峻的國際形勢下再取得突破充滿信心」。查毅超續指，國務院副總理丁薛祥鼓勵香港加快培育具有國際競爭力的新產業、新賽道，香港創科業界感到非常鼓舞，定當以實幹推動香港創科發展更上一層樓。

放寬國際新業態在香港落地

全國政協委員譚岳衡。（林曉君攝）

政府工作報告要求港澳深化國際交流合作。經濟金融方面，港區政協委員、立法會議員譚岳衡認為，要先充分發揮聯通內地和國際資本市場的「雙向管道」作用。在「引進來」方面，更多地吸引中東和東南亞優質項目和資金來港，吸引中東主權基金通過香港配置人民幣資產。在「走出去」方面，要持續大力推動香港資本市場改革，大力支持內地科技企業進行「A+H」雙重上市，攜手內企走向國際市場。此外，要放寬國際新業態在香港落地，包括虛擬資產監管沙盒，爭奪Web3.0時代的規則制定權，擴大數字金融資產交易，在國際前沿業態佔有一席之地。

返港後將舉辦「兩會精神」分享會

港區政協委員邵家輝。（邵家輝Facebook圖片）

港區政協委員邵家輝則說，返港後會舉辦多場「兩會精神」分享講座及交流活動，與不同界別朋友深入研讀兩會政策精要，讓大家掌握國家發展方向。他說，從政府工作報告，了解到香港要用好國際化優勢，深化國際交往合作。認為香港不僅能幫助自身與內地優質產品、技術與服務走向「一帶一路」及全球市場，亦可吸引外地企業和人才落戶，助力國家在擴大開放中拓展國際合作空間。

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