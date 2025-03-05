全國兩會｜李強：支持港澳發展經濟　深化國際交往合作

▲ 全國人民代表大會今日開幕。（林曉君攝）

【全國兩會/李強/李家超】第十四屆全國人民代表大會開幕會今日舉行，國務院總理李強作政府工作報告。港澳特首李家超、岑浩輝列席。

李強在政府工作報告中提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

▲ 全國人民代表大會今日開幕。（林曉君攝）

又提到要加大區域戰略實施力度。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。深入推動長江經濟帶建設、黃河流域生態保護和高質量發展。支持經濟大省挑大梁，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制定支持政策。鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】