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政府工作報告｜李強：支持港澳發展經濟　深化國際交往合作

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

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全國人民代表大會今日開幕。（林曉君攝）

【全國兩會/李強/李家超】第十四屆全國人民代表大會開幕會今日舉行，國務院總理李強作政府工作報告。港澳特首李家超、岑浩輝列席。

李強在政府工作報告中提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

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又提到要加大區域戰略實施力度。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。支持經濟大省挑大梁，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制定支持政策。鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。

政府工作報告｜李家超：會以創新思維結合市場力量 推進北都、河套發展

特首李家超表示，會以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，加快發展國際創新科技中心建設；並鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地；同時進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局；並提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

政府工作報告｜李慧琼：「穩」和「進」是報告常見字 體現對當前形勢對精準把握

全國人大常委李慧琼說，留意到「穩」和「進」是報告中常出現的字眼，認為兩者是互相促進的，「穩是基礎！」認為報告頻繁使用兩字，是既體現對當前形勢的精準把握，也彰顯政府在推動經濟發展上的穩健態度和進取精神。

港區人大代表霍啟剛認為，報告為未來的前進步伐提供清晰路徑及藍圖。

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