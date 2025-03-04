  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 11:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB御用惡人︱綠葉王去年「升呢」做爸爸　轉行到機場工作獲頒安全模範員工獎

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李嘉獲香港國際機場頒安全模範員工獎。

【李嘉 / 武癡 / 香港機場】現年43歲的李嘉曾參演劇集《城寨英雄》、《鐵拳英雄》、《一舞傾城》等，因為屢次演反派成「TVB御用惡人」。

李嘉在2022年離開TVB，並轉行到香港國際機場任職無人駕駛車操作員，近日他在社交網站分享獲頒安全模範員工獎項照片。

他接受訪問講獲獎感受表示很驚喜，坦言自己只是盡本分也可以獲認可。他透露，自己一日開工12小時，每朝天未光便要開始檢查無人車，以確保運作安全，每個細節都要做到足，並要兼顧效率。

新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘

點擊圖片放大
+5
+4

TVB御用惡人︱李嘉鐵漢柔情

武癡李嘉在6歲開始習武，在1999年考入TVB第四期動作特技演員訓練班，之後任龍虎武師，及後投考TVB第15期藝員訓練班，畢業後當上演員。為維持生計，曾開拳館、當輔警、做私人保鑣等。

他在2021年與內地女友結婚，在去年年底，二人的女兒於珠海出世，「升呢」做爸爸的李嘉忙於內地香港兩邊走。

他曾接受TOPick訪問表示會幫手湊B，稱：「啱啱出世嗰幾日會比較辛苦，平均每日瞓得3個鐘左右，現在太太於坐月中心就比較好，有姑娘幫手照顧，可以休息下，陪太太調理身體。」可說是一名暖男，與他在電視劇粗魯壞人形象相反。

點擊圖片放大
+8
+7

大台離巢潮丨歐錦棠揭大台爆離巢潮原因　李嘉有共鳴：不忘初心減show欠薪

《大帥哥》李嘉由武師捱起遍體鱗傷　拍《封神榜》受傷險癱瘓仍無悔演出【有片】

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

《大帥哥》李嘉由武師捱起遍體鱗傷　拍《封神榜》受傷險癱瘓仍無悔演出【有片】
19:39 2018/12/14
《大帥哥》李嘉由武師捱起遍體鱗傷　拍《封神榜》受傷險癱瘓仍無悔演出【有片】
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
17:31 2024/11/25
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
14:53 2024/11/12
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷

你可能感興趣

《大帥哥》李嘉由武師捱起遍體鱗傷　拍《封神榜》受傷險癱瘓仍無悔演出【有片】
19:39 2018/12/14
《大帥哥》李嘉由武師捱起遍體鱗傷　拍《封神榜》受傷險癱瘓仍無悔演出【有片】
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
17:31 2024/11/25
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
14:53 2024/11/12
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
李嘉 娛樂人物職業 演員 綠葉 香港國際機場 機場 電視劇 TVB 新手爸媽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
急症室最長等候時間（03月04日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間04:05）
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光