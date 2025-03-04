TVB御用惡人︱綠葉王去年「升呢」做爸爸　轉行到機場工作獲頒安全模範員工獎

▲ 李嘉獲香港國際機場頒安全模範員工獎。

【李嘉 / 武癡 / 香港機場】現年43歲的李嘉曾參演劇集《城寨英雄》、《鐵拳英雄》、《一舞傾城》等，因為屢次演反派成「TVB御用惡人」。

李嘉在2022年離開TVB，並轉行到香港國際機場任職無人駕駛車操作員，近日他在社交網站分享獲頒安全模範員工獎項照片。

他接受訪問講獲獎感受表示很驚喜，坦言自己只是盡本分也可以獲認可。他透露，自己一日開工12小時，每朝天未光便要開始檢查無人車，以確保運作安全，每個細節都要做到足，並要兼顧效率。

新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸 42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘

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TVB御用惡人︱李嘉鐵漢柔情

武癡李嘉在6歲開始習武，在1999年考入TVB第四期動作特技演員訓練班，之後任龍虎武師，及後投考TVB第15期藝員訓練班，畢業後當上演員。為維持生計，曾開拳館、當輔警、做私人保鑣等。

他在2021年與內地女友結婚，在去年年底，二人的女兒於珠海出世，「升呢」做爸爸的李嘉忙於內地香港兩邊走。

他曾接受TOPick訪問表示會幫手湊B，稱：「啱啱出世嗰幾日會比較辛苦，平均每日瞓得3個鐘左右，現在太太於坐月中心就比較好，有姑娘幫手照顧，可以休息下，陪太太調理身體。」可說是一名暖男，與他在電視劇粗魯壞人形象相反。

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