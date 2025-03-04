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MUJI減價優惠｜無印良品周年祭低至半價　 服飾/行李箱/家電/廚具/食品$10起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

無印良品周年祭低至半價， 服飾、行李箱、家電、廚具、食品$10起。

【MUJI減價2025／MUJI特價】MUJI無印良品一連4日舉行網店周年祭，服飾、家電、廚具、食品等低至半價，更有$10限定優惠。消費滿指定金額，最高減130元，同時推出免運費優惠。另外，任何消費使用優惠碼，更送黃麻手挽袋，不妨到網店睇睇有咩啱心水！

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尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

MUJI減價優惠｜無印良品網店周年祭低至半價 行李箱最平$888

由3月6日至9日，MUJI無印良品舉行網店周年祭，多款精選商品低至半價起，包括服飾、生活用品、食品等等，其中可調手柄行李箱最平$888，撥水加工軟身行李箱，更由$680減至$400。

另外休閒涼鞋九折，折後只需$259，撥水加工束繩帽亦由$158減至$92。多款廚具七折起，包括再生棉廚用抹布減至$28，槐木圓碟最平$55有交易。而真皮掛肩袋更大減半價至$225。

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MUJI減價優惠｜每日限量優惠

MUJI亦推出限量優惠，每款商品每日限量50個，包括橢圓形抱枕、膝上桌、撥水加工單肩包、手提卡式爐連盒均有優惠價，360°轉動空氣循環扇只需$428即可入手。

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MUJI減價優惠｜$10限定優惠

此外，MUJI更推出$10限定優惠，鋁質衣架3件裝、PP衣架3件裝、以至多款襪子，均以10元優惠價發售。

MUJI網店推出10元限定優惠，鋁質衣架3件裝、PP衣架3件裝、以至多款襪子，均以10元優惠價發售。（MUJI官網）

MUJI減價優惠｜滿額減高達$130 免運費優惠

另外，在MUJI網店單一購物滿$680即減$60，消費滿$1380最多可減$130。另外，購滿金額$350即可享免運費優惠。同時，小型家具免運費送貨門檻由$3000，降至$600。

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MUJI減價優惠｜免費送黃麻手挽袋

於MUJI網店任何消費，使用優惠碼【jutebagonline】，即送黃麻手挽袋B5一個。

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更多優惠資訊：

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