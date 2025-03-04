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財政預算案2025｜電商銷售成全球趨勢　丘應樺籲港企把握機遇開拓內地市場

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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商務及經濟發展局局長丘應樺認為，電商市場是全球趨勢，鼓勵港企朝電商方向發展。(朱永倫攝)

【財政預算案2025 / 丘應樺 / 電子商務】財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》提到，貿發局將推出「電子商務快車」，聯同大型電商平台，協助本地中小企開拓內地市場及增加電商銷售。商務及經濟發展局局長丘應樺認為，電商市場是不可忽視的全球趨勢，鼓勵本港企業朝電商方向發展。

丘應樺今早（4日）在電台節目表示，近年電子商貿在全球迅速崛起，業務已佔全球零售總額約20%，規模達6.2萬億美金。又指，電商市場收入每年有雙位數增長，消費者數量亦持續上升，認為電商市場已成全球趨勢。

他提到，本港不少企業都正在發展電商，但在進入內地市場方面仍需支援。貿發局等政府部門亦有為他們提供一系列的資訊及基金援助。其中貿發局於去年8月舉辦「香港好物節」，協助企業了解內地電商市場的實際運作，成功吸引230間企業參與，6成企業指生意有增長，9成人認為能獲取足夠資訊發展業務。

今年8月將會舉行第二屆「香港好物節」，除推動內地的電商平台，亦期望在東盟國家推出，因此貿發局辦事處香港館亦會在當地介紹香港的產品。

丘應樺預料，參與第二屆「香港好物節」的企業不會少於去年，參與的也是高產值產品，認為內地消費者對香港品牌有信心，例如健康產品、化妝品和食品，因此在這方面的機遇很大。

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