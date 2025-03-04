親子活動｜香港北角扶輪社辦精神健康計劃　為東涌家長提供情緒支援

▲ 活動為東涌家長提供情緒支援。

根據鄰舍輔導會早前一項調查，發現受訪的18歲以上東涌居民當中，每9位就有1位的情緒需要中心社工跟進。

香港北角扶輪社 去年10月主辦「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，並邀請鄰舍輔導會協辦連串活動，為東涌家長提供情緒支援。

國際扶輪3450地區前總監及香港北角扶輪社創社社長 錢樹楷博士指出精神健康對每個人十分重要，是次計劃提供不同機會予東涌家庭關注精神健康，讓家長和小孩生活更開心。

為期4個多月的計劃共吸引92個家庭參加，透過減壓、治癒活動，讓家長得以舒緩生活壓力，優化身心靈健康。

同時，透過多元化親子活動及「優閒券」連結友善店舖 ，促進家長及子女的親子關係。透過社區教育活動，邀請參與計劃的家長擔當精神健康大使，將關注精神健康的信息傳送給區內居民，提升大眾對精神健康的關注。

▲ 「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃

大部分家長的年齡介乎25-40歲、子女年齡介乎6-10歲（當中不乏有特殊學習需要的小孩）。根據活動後問卷調查，顯示逾95%或以上的參加者表示計劃為其家庭帶來正向改變。

鄰舍輔導會高級執行幹事及區域總監（離島）黃美鳳女士 分享計劃至今共推行13個活動，參加者達276人次。

家長敏怡認為：「參加計劃讓我懂得站在孩子的角度思考，增加彼此溝通，而且當中的活動很好玩，令我們很開心。」

家長Polly亦表示：「參加計劃改善了親子關係，小朋友也漸漸受到影響，開始懂得關心我。」家長曉婷指參加計劃前很憂慮：「因大女兒今年才升讀小一，但自己沒接受過本地教育，許多事情也不懂處理。但參加『家長心靈急救包』後，每天都會花時間和小朋友溝通，久而久之亦改善了彼此關係。」

家長Yvonne則表示：「自從全身心投入育兒後，失去了自我和朋友，有心事也不知找誰傾訴，但參加計劃後認識了許多家長朋友，現在即使有問題出現，也不用獨力支撐。」而家長惠清也承認過往凡事包攬上身：「但參加計劃後學懂放手讓小孩、家人分擔，現在自己變得輕鬆，連帶家庭關係也更和諧。」

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