方大同病逝｜方大同後期定居雲南養病　曾分享雲南生活助身心鬆弛

▲ 方大同的最後時光在雲南度過。

【方大同病逝/方大同/方大同離世】方大同確是英年早逝相當可惜，他也可算是最後來一批，能憑自己作品在中國內地有廣泛流行力和知名度的香港歌手。

主要因為他在二○一一年曾登上中國央視的春晚演出舞台，跟蕭敬騰和李健合唱。只要出現過這晚會，隔天都會全國認得。

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另一原因是方大同更多創作和流行的是國語歌，而且R&B的曲風早十幾年前內地較罕有，所以確吸引到有一個不少的粉絲圈。而這些發展又和他個人經歷大有關連，譬如他五歲就隨父母由夏威夷遷居上海，十幾歲才轉到廣州再輾轉來香港定居。少年時還真會學幾句上海話（也有用到作品中），所以內地傳媒宣傳時，自然也更多文化背景等話題可講。

▲ (微博圖)

有這些經歷，那方大同後期選擇在雲南大理及周邊長期居住，又養病又創作，甚至舉行告別式及火化於此就不奇怪。

他應該是早近十年前去到雲南旅遊及拍攝時就表現得極欣賞當地的生活及節奏，前幾年更是主要在那邊生活，也有小型演出，社交平台上常會看到他在當地的鬆弛式生活，說「雲南的雲也懂呼吸」。

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方大同病逝︱最愛吃酸菜

吃雲南菜，他叮囑老闆要多加酸菜，因「酸味能讓味蕾跳舞，像爵士樂的即興段落」。在那裏，「時間是流淌的溪水」。一些訪問片段和照片中，也看到他拿着舊結他，在湖邊在市集彈撥，相當隨心融進當地景色及生活，和雲南的慢生活形象相當脗合。

他在《雲南裏》一曲中曾直接表達這種輕盈心態和生存哲學：

人生就如一陣秋風，別錯過了景。

他又曾用納西族的小樂器口弦模仿電子音效，實在是有才華把民俗和R&B元素融進流行音樂當中的優質創作人。

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原文刊於經濟日報專欄：方大同在大理

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