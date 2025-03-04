提高警覺｜黃傑龍打卡誤貼QR Code　迅速被人「代點」$2000和牛套餐【附防騙6招】

▲ 黃傑龍用餐兼打卡時，因未有遮蔽枱上的QR Code點餐碼，被陌生人點了共2,000元的套餐。

【打卡/防騙/啟德體育園】CEO也中招！叙福樓飲食集團行政總裁黃傑龍日前參加啟德體育園開幕禮，活動前到集團旗下的燒肉店用餐兼打卡，惟一時情急未有遮蔽枱上的QR Code（二維碼）點餐碼，隨即1分鐘就被陌生人「幫手」點了共2,000元的套餐。他大嘆「世界真係好凶險」，呼籲公眾切勿犯同樣的錯誤。

最新影片推介：

CEO點餐中招︱黃傑龍大嘆：有啲人心地好差

身兼優質旅遊服務協會主席的黃傑龍，早前在其社交平台分享，3月1日趁參加啟德體育園開幕禮前，到位於啟德零售館、集團旗下的燒肉店「牛角J」用餐，食飯當然不忘「打卡」，不過他同時忘記將枱面落單的QR Code遮蓋，結果不出1分鐘，已經有「陌生人」惡意為他點了一個價值1,434元套餐及其他食物，一看單據竟然超過2,000元！

呢個世界真係好凶險㗎，好在間舖頭係我嘅，行入去廚房叫佢唔好做就得。

他大嘆，世間立心不良的人很多，「有啲人心地好差」，又呼籲公眾切勿「有樣學樣」，提醒大家打卡之餘要保持警剔，「大家唔好好似我咁愚蠢，犯呢啲錯誤」。

▲ 黃傑龍用餐兼打卡時，因未有遮蔽枱上的QR Code點餐碼，被陌生人點了共2,000元的套餐。（黃傑龍fb）

CEO點餐中招｜網民錯重點：「好在間舖頭係我嘅」呢句型

帖文的確提醒不少網民要安全使用網絡，但有人認為事件重點是黃傑龍霸氣一句「好在間舖頭係我嘅」，才未有招致嚴重損失；亦有人幽默表示「如果廚房起咗，咁咪請在場一位幸運兒食」。

同時，有網民覺得不應姑息有關行為，「啲人心地唔好，損人不利己」、「社會充斥著唔少黑心嘅人」、「其實可以打電話報警，告佢不誠實使用電腦」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

CEO點餐中招︱留意防騙6招

食飯打卡已是港人常做的動作，香港個人資料私隱專員公署推出小錦囊，提醒市民防騙6招：

防騙6招 1.提高警覺 提供個人資料前「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，切勿隨意向他人披露個人資料、隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼、不要登入任何可疑網站； 2.核實來電者身分 即使收到以視像來電，若懷疑來電者身分，應先先查證有關的真偽； 3.留意帳戶及簽帳紀錄 多查看網上銀行個人帳戶，留意有沒有不尋常登入紀錄，或銀行帳戶、信用卡有否未獲授權的簽帳； 4.保護密碼 不時更換網上銀行的密碼，並啟用登入雙重認證功能； 5.精明使用社交媒體及即時通訊軟件 減少在社交平台、即時通訊軟件分享個人正面照片、影片； 6.防騙資訊 留意私隱專員公署、警方等的防騙資訊。

▲ 黃傑龍到其集團旗下用餐兼打卡時，因未有遮蔽枱上的QR Code點餐碼，被陌生人點了共2,000元的套餐。（牛角fb）

更多相關報道：

網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機 更改1設定免被盜用個人資料信用卡

酒店騙案｜book酒店慶生變「網上大水魚」 港女呻笨公開被呃全過程

【詐騙案】男子扮高層稱可升職加薪 11銀行女職員被騙色碌爆卡

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】