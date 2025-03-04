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陳妍希陳曉｜陳曉離婚後首露面容光煥發 網友評離婚是最佳醫美

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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陳曉離婚後首露面容光煥發，網友評離婚是最佳醫美。

【陳曉/陳妍希/離婚】陳曉與陳妍希自2月18日宣布離婚後首次公開露面，容光煥發氣宇軒昂現身活動，網民評「離婚是最好的醫美」。

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陳妍希陳曉｜網民︰帥氣眼神回來了！

自2月18日兩人共同發布離婚聲明後，陳曉一直低調未現身，此次首度亮相成為全場焦點。昨日(3日)陳曉出席大陸文聯活動，身穿筆挺黑西裝官仔骨骨，狀態極佳，容光煥發，和過去雙眼無神畫面一比，引發了網友的熱烈討論。

消息曝光後，大批網友紛紛稱讚陳曉的狀態，認為他離婚後似乎「回春」了，「人逢喜事精神爽，從今以後帥哥走花路」、「狀態太好了吧，容光煥發」、「大帥哥容光煥發」、「很神奇，眼裡有光了」、「感覺人氛圍都變了，沒以前那麼陰沉沉的了」、「整個人籠罩在光裡，太美了」、「陳曉狀態真好啊」、「終於笑了」。

陳妍希陳曉｜感情不順但事業順利

事實上，陳曉雖然感情不順，相較之下事業卻很順利，接連兩部劇《夢華錄》、《人生之路》都獲得高收視成績，讓他坐穩男主角位置，就算傳出婚變危機當下，他仍不斷拍攝多部作品，目前就有《大生意人》、《隱瞞之事》、《雲襄傳之將進酒》3部電視劇，和《Ｘ的故事》、《一表人才》2部電影，共5部作品拍完待播中。

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陳妍希陳曉｜疑似新戀情

關於陳曉的新戀情，有傳言稱他與演員毛曉彤關係密切，兩人曾多次合作，但當事人目前尚未正面回應。陳曉與毛曉彤都是中央戲劇學院的畢業生，兩人早在學生時期就相識。從大學同學到多次合作，兩人自去年開始頻繁合作，默契十足的互動讓粉絲們不禁猜測他們已經昇華為戀人。2014年，陳曉與陳妍希主演的《神鵰俠侶》中，毛曉彤飾演了「郭芙」一角，與陳曉飾演的「楊過」有不少對手戲。

近年來，陳曉與毛曉彤陸續合作了《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》以及即將播出的《雲襄傳2》。尤其是在宣傳活動中，陳曉不僅主動拖著毛曉彤的手，還全程帶著笑容，眼神中充滿了愛意，與之前與陳妍希同台時的冷淡態度形成鮮明對比。有網友在微博上爆料稱，陳曉已經與毛曉彤在一起，並表示兩人將很快官宣戀情。消息雖然未經證實，但粉絲們從陳曉的舉動中似乎已經看出了端倪。

此外，陳曉的情史也成為外界猜測的依據。他與楊蓉、趙麗穎等女星都曾因戲生情，最終與陳妍希結婚。如今，陳曉與毛曉彤的合作頻繁，加上兩人都是單身，難免讓人聯想到他們是否也因戲結緣。

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