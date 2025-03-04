諾如病毒︱大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適　餐廳無限期停業

▲ 大阪米芝蓮一星名店爆食物中毒56人不適 餐廳無限期停業

【諾如病毒／食物中毒／米芝蓮餐廳／日本料理／大阪名店】遊日注意！日本近月頻繁出現諾如病毒感染個案，其中在大阪有一間連續四年獲得米芝蓮一星榮譽的懷石料理店，接連爆出食物中毒醜聞，合共56名顧客中招，被證實感染諾如病毒；餐廳亦因此被勒令無限期停業。

最新影片：

綜合日媒報道，位於大阪府河內長野市的懷石料理店「日本料理 喜一」，以採用大阪新鮮蔬菜和海鮮為賣點。曾連續4年獲得米芝蓮星級評分，及在日本最大美食網站Tabelog上有3.34的優異評分。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

但在今年2月，「喜一」兩度爆出食物中毒，包括在2月8日和13日，共有33人陸續出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，並在糞便中檢測出諾如病毒，患者包括廚師及顧客；餐廳因此被當地的富林保健所要求歇業2天，並要求店鋪做好一切衛生措施後再復業。

疑廚師店員染諾如病毒擴散

而在恢復營業後的2月22日至24日期間，「喜一」再有23名10歲至86歲的顧客及廚師，出現上吐下瀉等食物中毒症狀。雖然病情不算嚴重，但判斷原因仍為諾如病毒。專家推斷，可能是餐廳的廚師和店員都感染了諾如病毒，才導致病毒在餐廳進一步擴散。

在連續爆出兩波食物中毒醜聞後，當地衛生機構於3月2日下令，「喜一」餐廳無限期停業。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

實際上，日本長野縣近一個月的感染諾如病毒病例，已是去年同期的兩倍；除了餐廳顧客集體感染諾如病毒，此前縣內一間旅館也有13人出現集體感染。

另外，此前在宮城縣還有37人在進食於Costco超市有售的生蠔後集體中毒；東京中野區81人食用一間餐廳的便當後出現集體食物中毒，經調查後確認由諾如病毒引起；三重縣一間托兒所更有多達64位兒童食物中毒，隨後確診為諾如病毒。此外，愛知縣一宫市有500多人食用某生產商的便當後出現食物中毒症狀，部分患者體內驗出諾如病毒。

由於感染情況嚴重，日本多個地方政府已經發出諾如病毒食物中毒警告，並提醒民眾進食海鮮，尤其是未經煮熟的貝殼類海產時需特別注意。

諾如病毒感染途徑

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

而諾如病毒可透過下列途徑傳播：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

4大感染諾如病毒高危場所

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

預防諾如病毒7大要點

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒指出，不少人常用的消毒酒精，對諾如病毒其實是無效；建議應用肥皂洗手。而且，相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關文章：

諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁 1小時內上吐下瀉證染諾如病毒 專家拆解傳播風險

諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強 疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5