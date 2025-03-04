按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死

【按摩/頸椎/中風】按摩注意！內地一名專門於網上教人如何變美的女網紅，近日於網上分享按摩的駭人經歷，稱2月底因頸椎不適去做肩頸按摩，豈料翌日左手臂發麻無力，她慌忙到醫院求醫，竟證實是急性腦中風。

最新影片:

女網紅化妝師麻麻子近日於抖音上載影片講述中風經過，她指早前因為頸椎不舒服，於是生出去找人按摩的意慾，於是便光顧廣東一連鎖式經營的按摩店去作肩頸按摩，想不到竟成惡夢開端。

麻麻子指，翌天她左手臂突然感到麻痺無力，連杯亦拿不到，她身邊的友人見她情況不對勁，於是慌忙陪她到醫院求醫。

她之後經過檢查，竟被證實為急性腦中風，慶幸發現及時，她目前情況已無大礙，她於影片中亦猶有餘愧指:

要是晚幾個小時，我可能就偏癱了。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

為甚麼按摩會中風?

事實上，以往亦曾發生不少按摩致中風案例。衛生福利部台北醫院神經內科醫生吳俊毅表示過住曾有病人於按摩時遭受錯誤角度、施力不當的治療，導致肩頸疼痛、手腳無力，之後更有動脈剝離等症狀，此時如果出現缺血及血栓情況，恐會有中風、偏癱危機。

同場加映: 推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章:

按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」 lock頸致半身癱瘓1個月後離世

按摩危機丨26歲OL肩頸酸痛按摩後腦中風 醫生警告 : 1個位置絕不能按

北上按摩｜港女北上按摩疑技師太用力 致椎間盤突出坐立疼痛「半殘」

腦中風｜35歲男子常用按摩槍打頸突腦中風 醫生揭1原因致血管堵塞

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5