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啟德體育園｜羅淑佩解釋跑步徑傍晚收$18入場原因　開幕禮涉違規帶人入場研兩措施堵漏洞

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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啟德體育園有人涉違規帶人入場，羅淑佩表示研實名登記工作證及人面識別。

【啟德體育園 / 羅淑佩 / 康文署】啟德體育園上周六（1日）舉行開幕禮，有人在未持有效門票的情況下，進入啟德主場館觀看。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（4日）在電台節目表示，局方已與警方合作展開調查，但具體進展不便公開，初步發現有人違規將沒有門票的觀眾帶入場內。

羅淑佩表示，感謝傳媒報道，指已與警方聯絡表達重視，強調今次事件不涉及大規模違規，當局承諾將會積極堵塞漏洞，警方亦會適時採取行動。

被問及是否涉及保安系統問題，羅表示，體育園已設有閉路電視和保安人員，未來將進一步利用科技協助，如實名登記後台工作證，以及使用人面識別技術，加強對工作人員身份的檢查，確保活動安全。但由於表演或體育活動有時候需臨時找人幫忙，故仍要與業界商討。

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啟德體育園｜場館收費較康文署場地昂貴

另外，啟德體育園場館已公布租用場地和設施的收費安排，大部分都較康文署場地昂貴。其中啟德青年運動場的跑步徑在上午和下午時段免費，但傍晚5時至晚上10時半則是收費時段，每位收費18元。

羅淑佩解釋指，啟德體育園與康文署場地定位不同，不是用作日常訓練，較多用作大型體育盛事，相信會有跑手及跑步愛好者願意付費，享用良好的環境及配套，以進行較高水平練習。她又引述市民指，認為收費水平可以接受。而康文署未來若有設備升級，亦會考慮收費。

她又指，政府對啟德體育園管理公司設有績效指標，例如場地在娛樂、體育及政府使用用途的分配，但相信有微調空間。部分運動隊伍如冰球隊，面臨訓練場地不足問題，會考慮揀選本地適合場地，協助精英運動員訓練。

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