機場地勤｜起飛前10分鐘到閘口登機遭拒　港女公審地勤態度差：委屈想喊

▲ 起飛前10分鐘到閘口登機遭拒，港女公審地勤態度差：委屈想喊。

【航班 / 地勤 / 公審】乘搭飛機應準時抵達登機閘口，配合地勤及空乘完成登機及後續起飛準備，這是旅客須遵守的事項。

然而，近日有港女在IG及Threads發帖公審香港國際機場的地勤，她因工作耽誤至臨近航班起飛前10分鐘才抵達登機閘口，被地勤拒絕登機，她不滿對方態度惡劣，更叫屈道：「嗰下真係感到委屈想喊」。

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機場地勤｜起飛前10分鐘到閘口被拒登機

樓主以「第一次上唔到飛機嘅經驗」為題發帖，指當日計劃與友人乘搭下午1時的航班前往日本成田機場，她提早到機場用餐及處理工作，「點知個meetng delay咗」，結束後她飛奔至登機閘口，此時距起飛時間僅剩10分鐘。

樓主到達登機口時發現周遭已無乘客心知不妙，但見到登機閘門及廊橋門認為關閉，遂立即向地勤道明原因並詢問是否可以登機，得到了拒絕的答案，而後又得知下趟班機已滿客，她與友人只好購買其他航班機票。

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機場地勤｜港女斥地勤態度惡劣

樓主在查詢飛機時間時，聽到她托運的行李仍未找到及卸下，以為還有一絲希望，遂請求地勤能夠容許登機，惟「點知佢係用一個態度差勁嘅語氣講『唔得喎，因為你哋遲到囉』」，樓主形容地勤的語氣「好似我係佢仇人咁」。

樓主深知因遲到而不被允許登機是合理的，但對方的態度十分惡劣，「究竟你經歷咗啲咩，心情可以咁差，咁對我講嘢？關我咩事，唔畀我上機咪唔畀囉，點解我仲要俾你西？你唔幫我之後可以點做都算，個下真係感到委屈想喊」。

機場地勤｜另一地勤：「如果係我會照畀上機」

後續樓主購買了其他時間的航班，另一位地勤帶她們過關拿行李，她向其詢問道「可唔可以直接幫我哋tran行李去下一班機」，遭到拒絕，不過「佢態度明顯好好多」，更能感覺到地勤在盡力協助，「佢仲話如果係佢會照畀我哋上機，所以真係睇當時地勤做法」。

樓主還轉述稱，這位態度好的地勤指將托運行李從飛機卸下的工作非其所屬公司執行，若突然叫停需要寫報告，會造成麻煩，希望她們諒解。最後樓主買了由香港經名古屋轉東京的機票。

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機場地勤｜網民斥港女推卸責任

此事引起熱議，網民反批樓主遲到還推卸責任，「第一次搭飛機？10分鐘前去到閘口仲覺得有希望，仲要post上網？」、「航公公司做得好」、「地勤做得好，要表揚，無論任何事遲到，皆只能怪自己不幸，哪能怪人哋執行規則的地勤」、「阻礙全機人，自私」、「應該black list佢啦」、「遲到呢個行為先係態度差」。

機場地勤｜登機閘口起飛前30分鐘關閉

該航空網站列明，旅客須攜帶旅遊證件，在登機證所列明的登機時間前到達閘口，以預留足夠時間登機。

登機閘口會準時於預定起飛時間前30分鐘關閉，遲到者一律會被拒絕登機。

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