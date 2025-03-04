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逆轉糖尿病｜糖尿病不再是絕症　醫生教1方法不用吃藥　86％患者逆轉病情

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【糖尿病／逆轉糖尿病／不用吃藥】糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是在本港最常見的致命疾病中居第11位。過往對糖尿病的觀念是患病無法治癒，不過台灣減重醫生蕭捷健近日教1方法不用吃藥，有86％的患者能夠成功逆轉糖尿病。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

減重醫生蕭捷健發文表示，過去大家認為糖尿病是慢性病，只能透過吃藥控制，最後可能還要打胰島素，但其實問題的核心不僅是血糖，而是「脂肪肝」與「脂肪胰」的雙重惡性循環。

他說明，若是脂肪堆積在肝臟，會讓胰島素失效，導致血糖失控；而胰臟的脂肪堆積，更會導致胰島素分泌不足，形成惡性循環。太多脂肪會讓胰臟「中毒」，功能變差，血糖就失控，而透過減重能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常，打破惡性循環。

蕭捷健根據《刺胳針》（Lancet）期刊的相關研究發現，發作4年以內的糖尿病，胰島細胞還沒有被「油死」，有機會逆轉糖尿病，不用再吃藥。

研究顯示：

  • 減重5公斤以下，7%逆轉糖尿病
  • 減重10-15公斤，57%逆轉糖尿病
  • 減重超過15公斤，高達86%患者成功逆轉糖尿病

蕭捷健強調，重點並非完全不吃碳水，而是要聰明控糖、配合運動，提高胰島素敏感度。他同時分享3招穩定血糖的方法：

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1. 選擇低升糖指數的澱粉

白飯、麵條屬於高升糖指數的澱粉，若是食用，便會讓血糖飆升，建議替換成糙米、番薯、藜麥、豆類（鷹嘴豆、紅豆、綠豆），這些食物澱粉釋放能量較慢，血糖上升的速度也會比較慢，對胰島素的壓力自然減少。

2. 多吃蛋白質和膳食纖維

每餐要先攝取足夠的蛋白質，包括雞肉、海鮮、豆腐，然後再吃蔬菜，最後才吃澱粉。蛋白質和纖維不但能夠延緩血糖上升，還能增加飽足感，避免吃過量的食物。

3. 避開隱藏的糖

包括含糖飲料、番茄醬、沙律醬，糖的含量都相當高。糖醋肉和排骨也有不少的勾芡和糖，應盡量避開。

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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資料來源：減重醫生蕭捷健

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