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凍齡靚媽｜盧淑儀淡妝現身聚會凍齡如昔　非虎媽一族培育學霸仔讀頂尖大學

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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李克勤於社交網激罕晒出盧淑儀近照。

【李克勤/盧淑儀/凍齡】李克勤盧淑儀結婚近19年，婚後育有17歲大仔李立仁（Ryan）和14細仔李力司（Rex），養尊處優的盧淑儀鮮有公開露面，只是間中出席朋友聚會。

早前李克勤夫婦跟胡楓以及汪明荃飯聚，事後克勤於社交網分享合照兼寫道：「從我們…應該有超過三十年…前合作時開始，修哥就一直叫我「細路」了，這位長輩真可愛，還有很久沒見了的阿姐，無論什麼時候總是一樣的美麗，開心飯局」

李克勤跟胡楓等人飯聚，太太盧淑儀激罕現身。（取自instagram）

李克勤盧淑儀丨頭髮烏黑濃密

只見51歲的盧淑儀淡妝示人，不但肌膚狀態超好，皮膚緊致，頭髮依然烏黑濃密，完全沒有老態，反而克勤樣貌帶點蒼老兼有疲態，法令紋都頗為明顯，似乎克勤要請教下老婆的凍齡心得。

事實上盧淑儀為運動愛好者，她不時在社交網分享行山的照片，並成功登上獅子山，另外她喜愛打羽毛球和高爾夫球，多做運動有助促進血液循環，即使素顏示人也氣色超好。

李克勤盧淑儀丨夫妻相愛逾30年

盧淑儀為1992年港姐冠軍，當選港姐未幾即跟李克勤相戀，並於2006年結婚，至今已攜手走過逾30年。

當年盧淑儀曾剖白嫁給克勤是她的驕傲，而克勤婚後亦圓了40歲前當爸的心願，2007年大仔李立仁出世，3年後二仔李力司出世，兩人三年抱兩。

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李克勤盧淑儀丨入讀「IB尖子搖籃」

婚後淡出娛圈做李克勤「背後女人」的盧淑儀，專心相夫教子，在父母的薰陶之下，兩兒Ryan和Rex同樣愛上做運動，包括足球、 打羽毛球及高爾夫球，擁有高爾夫球教練牌的盧淑儀為兩兒的魔鬼教練，熱愛足球的Rex曾取得全年最佳球員。

盧淑儀跟李克勤並非虎爸虎媽，為免承受沉重的讀書壓力，遂安排兩兒就讀有「IB尖子搖籃」之稱的香港加拿大國際學校（CDNIS），克勤曾於訪問中解釋：

只希望他們好好享受一下童年，因為十多歲之後要開始面前社會，屆時有排你「玩」，在他們十幾歲之前的階段，是我可以控制的階段，我希望可以給予他們開心的成長環境。

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李克勤盧淑儀丨學霸仔將負笈外國

克勤坦言跟太太盧淑儀早於兩兒出世前，已共識希望他們「開心、健康和符符碌碌」，克勤夫婦並非望子成龍父母。

他說：「我不要求他做醫生或者律師，做到當然好啦，我只希望他們的人生是開心，因為現在見到一些小朋友，包括我認識以及不認識的，其實他們的童年不算太開心，壓力勁到呢！」

17歲大仔Ryan今年將負笈外國，讀書成績優異的Ryan去年獲頂尖學府提前錄取，去年12月，該校上載2025年學霸被提前錄取的片段，當中Ryan就在其中。從影片所見，當知道被取錄時Ryan雀躍到跳起，更與同學擊掌。 

最新影片：

童學園
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