校園動態｜基真師生踏上上窰村至西壩進行時空教育課　 《香港四徑大步走》跑神曾小強同行打氣

▲ 中華基督教會基真小學師生，一起上山下海！

【中華基督教會基真小學】近日上映的一套有關四條香港山徑的紀錄片大受好評。中華基督教會基真小學吳金曉副校長在農曆年前邀請了紀錄片中的跑手曾小強，一起逆走鳳凰徑第一至二段。最後一眾小學生在香港四徑超級挑戰賽（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge）的終點位置梅窩碼頭親吻綠色郵筒，導演Robin Lee更在終點等待大家，為他們打氣。而香港擁有美麗的山徑及山脊線，又何止「四徑」。香港旅遊業發展藍圖2.0，也希望能進一步善用香港豐富的生態資源，推動綠色旅遊發展。

基真小學「山野生蹤」負責人吳金曉副校長(吳 sir)，過去幾年帶著一隊學生「上山下海」，足跡遍佈全港山徑，致力推廣體驗式學習課堂。這次又和教育局課程發展處「國民教育學習圈」合作了「山野生蹤」的一眾隊員外，更有來自2所特殊學校的幾位學生及約30位來自不同中、小學老師一齊參與「山野生蹤」行山活動。

起點，上窰村的泥土與灰燼：

清晨的西貢上窰村，空氣中飄著鹹濕的海風與泥土氣息。20位「山野生蹤」的隊員又一次跟著吳sir踏上這條「歷史走廊」──從上窰村山發，途經曝罟灣堤圍、 起子灣村，最終抵達北萬宜水庫西壩。這條路線串聯了香港的客家移民史、漁村記憶與現代基建的衝突，而同學們的腳步，正踩在時光的裂縫上。

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這裡的每一塊磚，都是客家人的智慧：

到達上窰民俗文物館前，會經過上窑村法定古蹟灰窰，吳sir向在場師生講解，早期村內客家人以燒製石灰維生，將蠔殼與木柴層層堆疊，高溫燃燒7天7夜， 製成的石灰用於砌牆、可防蟲、甚至可治病。可以說「石灰是客家人的生存密碼。」但隨着工業時代來臨，這些手藝都被遺忘了。走過灰窰，吳sir指著一座以黃泥、蠔殼與石灰砌成的客家屋舍。這座建於19世紀末的村落，曾是客家人抵港後的聚居地。館內目前仍陳列著不同的農具。

▲ 上窰民俗文物館展品。

失落的圍村，在斷牆間尋找客家的根：

走過上窰民俗文物館，大家轉入一條隱蔽小徑，雜草深處藏著一條近乎湮沒的客家圍村-起子灣村。傾頹的夯土牆上，殘留著模糊的昔日裝飾；天井中央的百年榕樹，根系已將石磨撕裂成兩半。學生們站在一旁，隱約可見屋上寫着「彭城堂」。吳sir說：「客家人建圍村主要是為了防禦，但現在連守護歷史的人都沒了，任由風雨侵蝕」語帶苦澀。學生吳培僖指着一片瓦礫：「如果我們不來，這些房子會不會像灰窰一樣消失？」

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曝罟灣，漁網的記憶與堤圍的傷痕：

離開起子灣村，大家沿著海岸線向曝罟灣進發。經過一片叢林，一座以石塊堆砌的弧形堤圍便呈現在泥灘上──這是香港僅存的「漁業圍堰」，百年前漁民在此圈養魚獲。然而眼前的堤圍早已破敗不堪，石塊崩裂，縫隙間也長出了野草。

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「小心腳下、大家要安全走過堤圍！」吳sir時刻提醒着學生。學生們卻像探險隊般，手拉手跨過裂縫、走過險窄的堤圍。學生黃紫晴說：「石頭好似搖來搖去，就來斷，呢度咁靚，點解冇人去維修呢！」這座見證漁村興衰的堤圍，如今只剩頹垣，同學的提問是否也值得有關部門去思考呢？

吳sir也向師生解說曝罟灣的名字源於「曬網」，但漁船與網具早已消失。數十年前曝罟灣的漁民蹲坐堤圍補網，身後是成排的客家屋。「那時這裡是漁獲中轉站， 但後來漁業式微，村民遷走，連堤圍也無人修繕。」她指向遠處的北萬宜水庫，「現代化工程改變了地貌，也切斷了傳統生活的聯繫。」

終點，西壩的混凝土與未來的提問：經過數小時路程後，大家抵達萬宜水庫西壩。這座1970年代興建的巨型水壩，以混凝土堤壩截斷河谷，與破敗的曝罟灣堤圍形成鮮明對比。學生們站在壩頂，有人驚嘆「好壯觀」，也有人問着：「起水壩的時候，那些漁民和客家人去哪裡了？」吳 sir 沒有直接回答，而是讓學生圍坐討論： 「歷史存與發展注定衝突嗎？」

學生李沚昕舉手：「其實堤圍都係以前的人留下及同時他的的智慧，為什麼不能像文物館那樣修復？」也可同學說：「修復要用很多錢，有好多地方都要修復，仲有好多舊屋，都唔知做得幾多？」討論聲中，同學們似乎也有所理解：他們今天所走過的路線都承載著層層疊疊的故事，而每一個時代的選擇，都在塑造未來的記憶。

體驗式學習，在廢墟中種下未來的種子：「吳 sir 表示，香港山野處處都是歷史：「堤圍的石頭會說話」、「圍村的榕樹根是時間的皺紋」。這種沉浸式觀察及學習，也是體驗式教育的核心。傳統課堂教授『歷史』是較為扁平的年表，但當學生甚至老師能去觸摸灰窰的餘溫、跨過堤圍的裂縫，他們理解的是活生生的文化及歷史。這種學習更能培養學生明辦思考，並建立對國家、對土地的認同感。吳sir最後也補充了更深層的用意：「帶他們看頹垣敗瓦，不是為了懷舊，而是要問：你們想留下什麼樣的歷史？」

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