微信支付優惠｜WeChat Pay HK送$40百佳優惠券 滿$200減$10再送2張$10迎新券
撰文： 精明媽咪
發布時間： 10 分鐘前
【WeChat Pay／百佳優惠】WeChat Pay HK聯同百佳超市推出專享優惠，即日至4月30日期間，WeChat Pay HK用戶只要掃百佳店內宣傳品上面嘅QR code，連續2個月均可以拎到高達$40的電子優惠券，即睇優惠詳情，去百佳用WeChat Pay HK買嘢密密慳！
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微信支付優惠｜WeChat Pay HK送百佳$40優惠券
WeChat Pay HK聯同百佳超級市場、TASTE、fusion等門市及PNS網購平台合作，推出專享優惠，WeChat Pay HK用戶只要到百佳超級市場、TASTE或fusion等門市宣傳海報上的QR code，即可領取$10優惠券，於門市購物滿$200即可使用。
微信支付優惠｜掃碼拎優惠券
此外，WeChat Pay HK用戶可掃碼領取優惠券，門市及PNS網購均適用，包括：
- $10減$2優惠券
- $30減$3優惠券
- $100減$5優惠券
另外，只要優惠期內成為新用戶，即時額外賞2張$20減$10的迎新券，門市及PNS網購均適用。
WeChat Pay HK送$40百佳優惠券詳情
活動日期：即日起至2025年4月30日
領取方法：百佳超級市場、TASTE或fusion等門市宣傳海報上的QR code
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