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微信支付優惠｜WeChat Pay HK送$40百佳優惠券　滿$200減$10再送2張$10迎新券

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 10 分鐘前

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WeChat Pay HK送百佳門市$40優惠券。

【WeChat Pay／百佳優惠】WeChat Pay HK聯同百佳超市推出專享優惠，即日至4月30日期間，WeChat Pay HK用戶只要掃百佳店內宣傳品上面嘅QR code，連續2個月均可以拎到高達$40的電子優惠券，即睇優惠詳情，去百佳用WeChat Pay HK買嘢密密慳！

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WeChat Pay HK聯同百佳超級市場、TASTE、fusion等門市及PNS網購平台合作，推出專享優惠，WeChat Pay HK用戶只要到百佳超級市場、TASTE或fusion等門市宣傳海報上的QR code，即可領取$10優惠券，於門市購物滿$200即可使用。

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  • $10減$2優惠券
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另外，只要優惠期內成為新用戶，即時額外賞2張$20減$10的迎新券，門市及PNS網購均適用。

WeChat Pay HK送$40百佳優惠券詳情

活動日期：即日起至2025年4月30日
領取方法：百佳超級市場、TASTE或fusion等門市宣傳海報上的QR code

更多優惠資訊：

百佳優惠2025｜百佳超市派逾$300優惠券　3月優惠一覽網購最多減$35　

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