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新聞之花︱前TVB主播突然「升呢」做媽媽　騷BB照「幸福投訴」：扭計豬

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

前TVB主播李穎琳「升呢」做媽媽。

【李穎琳 / 翻版歐倩怡 / 新聞之花 / 主播】現年35歲、有「翻版歐倩怡」之稱的TVB前財經主播李穎琳（Vicky），在2020年離開TVB，並以半工讀形式在香港中文大學修讀碩士課程，在2021年畢業。

李穎琳沒當主播轉行曾於基金公司任職，隨後在2023年過檔會計師樓。身為「新聞之花」的她一直有不少宅男粉絲，在去年便曾為VuTV主持飲食節目《女主播向世界搵食》。

新聞之花︱前財經主播李穎琳無預警宣布懷孕　「翻版歐倩怡」：珍貴的禮物

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新聞之花︱李穎琳突然宣布懷

同時，李穎琳也常在個人IG上載靚相，與粉絲保持聯繫。不過女神一直沒透露她的感情狀況，對外從無表示有男朋友，但竟在去年平安夜無預警下發布孕照報喜，同時她也分享與男友合照宣告女神「封盤」。

在今年農曆新年大年初一，李穎琳都有分享一張挺巨肚的照片稱，對新生命來臨感到既緊張又期待服。到上月10日透露，BB終於出世，她正式「升呢」做媽媽，不過她沒有透露性別。

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新聞之花︱新手媽媽「投訴」BB扭計

到日前，新手媽媽李穎琳上載一段片，見到愛貓叮叮在BB身旁，十分溫馨。

後來，李穎琳又再上載BB照，笑指：「一放低便喊，一抱起秒睡，扭計豬」。在前日（3月2日）李穎琳分享抱住BB搭的士的照片，寫道：「Day28,拎咗出世紙，有正式名啦！」

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