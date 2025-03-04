網絡熱話｜港女幫襯日本居酒屋吃1物咬到玻璃成口血　餐廳事後咁處理惹眾怒

▲ 有港女在網上分享可怕經歷，指自己在日本一間居酒屋用餐時意外咬到玻璃碎導致受傷。

【居酒屋／玻璃／日本】有港女近日在網上分享可怕經歷，指自己在日本一間居酒屋用餐，不料竟意外吃到玻璃碎片，導致口腔受傷「成口血」，而餐廳事後的處理手法更令事主及網民感到不滿，直言「完全無法接受」。

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女事主近日在社交平台Threads上發文，表示自己到日本橫濱一間居酒屋用餐，不料過程竟成為「非常非常差嘅經歷」，不由感嘆「估唔到會發生啲咁恐怖嘅事」。

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帖文發布後引起網民熱議，不少人認為涉事餐廳是想「大事化小」、「側側膊」，做法「完全無法接受」，「真係關心想表達歉意就唔會仲叫你地埋單，仲扮冇事係咁上菜迫你地食」、「你仲埋單，佢應該賠償」、「應該叫佢call埋白車搞大件事」，有自稱曾在日本留學及在餐廳工作的網民就指日本人並不重視英文留言，提議幫她將差評翻譯成日文。

此外，有曾光顧另一間分店的網民表示「呢間嘢係好差，唔知點解評分好高成4.6分」，並分享經歷指「串燒未熟就送上嚟，勁難食，啲員工掛住玩手機 」。亦有不少人擔心事主受傷後會有細菌感染，建議她遇到這種情況應立即到醫院求醫。

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