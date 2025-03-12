網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己

▲ iPhone預設功能易外洩信用卡資料，專家建議做呢3步保障自己。

【iPhone安全/iPhone預設功能/iPhone WiFi】不少人都會使用公共Wi-Fi，不過有專家指，iPhone「自動加入Wi-Fi」的預設功能，可能會連接上駭客的熱點，使手機的個人資料外洩！要避免落入駭客陷阱，就要多做3步以策安全！

iPhone WiFi｜iPhone開啟「自動加入Wi-Fi」易被盜取個資

據《紐約時報》報道，iPhone中有「自動加入Wi-Fi」的預設功能，開啟功能後便可以自動連接附近的Wi-Fi，該功能雖然方便，但手機可能會不小心連上駭客的熱點，一旦連接網絡後，手機的資料便會外洩，甚至會被植入惡意軟體，到時候包括手機密碼、銀行帳戶資料、信用卡資料等，便會落入有心人手裡。

專家指出，駭客經常利用模擬兩可的網絡名稱誘騙使用，如「Cafe1」就會容易讓人誤以為是咖啡店的Ｗi-Fi熱點。裝置一旦被植入惡意軟件，即使斷線，沒有連接該網絡，駭客依舊可以持續取得用戶的個人資料。

同場加映：10大熱門4字密碼最易被盜

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iPhone WiFi｜專家建議出門後做3步 保障自己

要避免落入駭客陷阱，專家建議大家離開屋企後做以下3步，點擊大圖即睇如何設定：

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其實美國國家安全局（NSA）也建議，藍芽功能需要使用時才開啟，沒用時使關閉，以防駭客使用「藍芽漏洞攻擊」（BlueBorne）控制裝置。

▲ iPhone現新騙案，按1鍵即被鎖機，只要更改手機設定即可避免。

騙徒手法層出不窮，除了電話詐騙，連按iPhone通知都有機會中招！近日有網民分享自己的iPhone出現 一個通知，自己按下後隨即被鎖機，聯絡Apple客服後才得知自己遇騙，便發文提醒大家。如果想預防，可以更改手機1個設定以避免自己按錯，設定如下圖：

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