百佳優惠2025｜百佳超市派逾$300優惠券　3月優惠一覽網購最多減$35　

▲ 百佳超市3月優惠一覽，免費派逾$300優惠券，網購最多減$35。

【百佳優惠／超市優惠／百佳優惠2025】百佳超級市場3月推出新一輪優惠，大派總值超過$300的優惠券，網店購物更有高達85元優惠，無論買肉、買魚、買雪糕、以至薯片、果仁或餅乾都有平，即睇優惠詳情！

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百佳優惠2025｜百佳派12張$18優惠券

3月易賞錢會員只需下載及登入易賞錢App，並於會員二維碼頁面向上滑動「門市限定優惠券」，在結帳時按使用優惠券即可。

今次易賞錢會員可獲得12張價值$18電子優惠券，於百佳及旗下品牌門市購買指定產品包括全線肉類/海鮮產品、全線雪糕產品、及全線薯片/果仁/餅乾產品滿$150，即可減$18。

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百佳優惠2025｜網購送貨最多減$35

此外，會員於網店PNS網購買新鮮、冷凍、急凍產品滿$350，並使用網購送貨服務，在結帳時輸入優惠碼「35MAR」即減$35；使用優惠碼「10MAR」即減$10。

百佳優惠2025｜網購店取減$20

而會員於PNS網購消費滿$250，並使用網購店取服務，在結帳時輸入優惠碼「CNCMAR」即減$20。優惠不適用於網購店取、快趣送及商戶直送服務。

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