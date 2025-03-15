輪椅阿婆｜阿婆電動輪椅馬路逆線行車　迎面險撞小巴的士淡定繞行

▲ 阿婆電動輪椅馬路逆線行車，迎面險撞小巴的士淡定繞行。

出門在外要遵守交通規則，不僅是保障自身安全，亦是對他人的負責！

近日，有人在Threads上傳影片，指將軍澳1名阿婆坐電動輪椅在馬路上逆線行駛，迎面而來的是小巴、的士及私家車，情況十分危險。而在阿婆身後不遠處，竟還有2名大媽途人在馬路悠閒散步。

輪椅阿婆｜疑坐電動輪椅行馬路 阿婆被小巴撞倒受傷

輪椅阿婆｜坐電動輪椅逆線行馬路

影片中，1名銀髮阿婆在將軍澳彩明苑對開馬路上坐電動輪椅逆線前行，開始時沿路邊行駛，其左側有的士駛過；隨後，一輛小巴迎面而來，見到阿婆後明顯減速避免相撞，而阿婆淡定行向馬路中間，從私家車和小巴中間穿過，向十字路口駛去。

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然而，危險總是接踵而至，2名大媽手挽手出現在影片中，逆線行走在馬路上，絲毫不懼是否會有車輛經過。樓主表示「大佬，逆線行車會死人㗎，唔好累己累人」，不過樓主及影片中的途人均未勸阻3人的危險行為。

輪椅阿婆｜網民：完全無視交通規則！

影片令不少網民震驚，認為幾人毫無危險意識，做法十分危險，「坐輪椅『阿婆』就地大任我行，後面兩個『阿嬋』有行人路唔行」、「究竟喎睇咗咩，輪椅白髮馬路逆線兩線中間行駛？尾隨兩個女人馬路上散步？」、「最憎呢D人，一位殘障大晒，人哋奉旨要讓你？」、「原來依家坐輪椅都要考牌！」、「你明點解佢要做輪椅啦」、「完全無視交通規則」。

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