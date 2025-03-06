海外升學｜港大醫學院教授孔繁毅剖析英國留學優勢：有意讀醫多考慮英國

▲ 香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅日前出席升學教育機構舉辦「英國學校博覽」的講座系列，與嘉賓主持陳凱琳對談。

【海外升學/英國升學/陳凱琳/孔繁毅】英國從來是港人海外升學首選，曾經掀起一股又一股熱潮。時至今日，赴英留學生數字隨著大環境因素略見減少，但英國寄宿學校優勢一直有增無減。香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅日前出席升學教育機構舉辦「英國學校博覽」的講座系列，與嘉賓主持陳凱琳對談，以英國學校舊生、英國留學生家長、大學教授三個身分，多角度剖析英國留學優勢。

打造真正身心健康全人教育

無一辦學機構不強調全人教育，但英國寄宿學校一大優勢在於眼看得到的硬件配套。寄宿學校校園以畝計算，很多學校佔地百畝，最大可至2,000英畝。地大物博自然能容納龐大資源，包括十幾個足球場、劇院，甚至奧運級別馬術場地。孔教授指出，「學校著重體育、音樂發展。以運動來說，春季學期打曲棍球，夏季學期玩田徑、板球、網球，經驗可貴。」而寄宿生活獨特之處亦在於留學生獨立生活、自我面對挑戰，學校亦能提供適切幫助。「英國學校重視『Pastoral care』，即是對學生的照顧，不論學業進度抑或心靈健康都關懷備至，像我兒子剛到英國學校，教職員給予支援很充足，很快便融入。」

▲ 陳凱琳

升學前準備不容小覷

孔教授提到，自己當年由本地名校考入英國Rugby School過程簡單，以不俗成績便順利入學，連面試都不用，與現今報考程序實在不可同日而語。「兒子就讀的學校，入學三年前便要申請，他五年班便要考私立學校考試委員會（Independent Schools Examinations Board）入學試，變相三、四年班已經要開始幫他準備。ISEB考試非常重要，算是學校收生第一環，善用ISEB準備課程有莫大幫助。接著便是面試，一些學校更有小組形式面試和額外筆試。不同學校都有自己一套收生程序和面試內容，考驗學生的能力遍及學術、時事、哲學，甚至藝術鑑賞，小孩必須充分準備。」

有意讀醫多考慮英國

孔教授指，「英國A-Levels考試制度有利對於報讀醫科，而且英國有四十多間醫學院，相比香港只有港大、中大，競爭相當激烈，收生要求亦非常高。」至於英國醫學院數目多，學生質素會否參差？孔教授表示，全部醫科生畢業前都須通過統一考試，不擔心良莠不齊的情況，而且教學模式注重熱忱，考試亦比香港較少。陳凱琳問到英國醫科生回流香港從醫會否有困難，作為港大醫學院教授的他大派定心丸，「香港兩間醫學院都積極向英國醫科生招手，香港亦缺醫生。」

▲ 孔繁毅

全面升學準備涵蓋思考與品格

報讀英國學校程序繁複，子女人生重要里程不容有失。Academic Asia 行政總裁 Tim Li 指出：「英國教育很著重學生成績表以外的能力，因此設下具挑戰性的面試形式，甚至小組面試（Group assessment）觀察學生與同儕互動、領導能力，篩選真正符合學校的優秀孩子。經我們報學校的學生，通常成績不成問題，惟對英國陌生的考核模式、艱深抽象的題目，連家長也無從入手，促使我們設計更有效、有深度的準備課程。有別於一般操卷、操題目、模擬面試，我們的教育課程著重培養學生批判思考、解難能力，甚至教育與英國人相處的談吐禮儀，先是助他們達成升學夢，更重要是裝備他們迎接職業生涯和人生路上的各種挑戰。」

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