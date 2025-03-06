TOPick會員有獎｜送你《第四十三屆香港電影金像獎》提名電影放映入場証(10套)(每套2張)

金像奬好戲連場，請你睇本屆提名電影 ！

銀幕上，香港電影人如繁星般閃耀，承載著各自的夢想與故事，成就出一幕又一幕經典，生生不息。今年《第四十三屆香港電影金像奬》的22部提名電影中，有哪一個角色會是你心中璀璨的星辰？

TOPick 電影迷現有機會參與由香港電影金像奬協會（大會）舉行的「提名電影放映展」活動，於3月14日至27日期間觀賞多部好戲！

最新影片推介：

持證人士「一證通行」，於以上放映期間及時間，去到指定的電影院就可以免費享受一趟港產片盛宴。

《第四十三屆香港電影金像奬》提名電影放映詳情：

日期：2025年3月14日(星期五)至3月27日(星期四)

地點：香港電影資料館電影院 及 香港藝術中心古天樂電影院電影院

條款及細則：

觀眾必須持有指定入場證方可免費進場，每證只限一人。不設劃位，座位先到先得，座滿即止，金像奬評審可優先進場。

六歲以下小童恕不招待。

未經批准不得在場內攝影、錄影、錄音及拍攝電影片段。

場內禁止吸煙及飲食。

電影播放期間，請關掉鬧錶及無線電話等之響鬧裝置。

不得携帶任何可能影響節目進行或對場內觀眾造成騷擾或不便的物品進場。

場地管理人員有權不讓遲到者及中途離場者入場，並有權決定遲到者及中途離場者之入場安排。

節目放映如有調動，恕不另行通知，請得獎者留意《香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards》Facebook專頁最新公布，一切以大會最後公布為準。

入場人士須遵守放映場地之所有規則，違者或會被要求離場。

如遇任何特殊情況或爭議，《TOPick》 及香港電影金像奬協會保留最終決定權。

【遊戲玩法】：

- 讚好(Like) TOPick新聞 Facebook專頁

- 追蹤(Follow) TOPick新聞 Instagram

- 讚好(Like) 《香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards》專頁

- 入APP按參加遊戲答問題(如下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：3月10日（星期一）（23：59）

公佈得獎：3月11日（星期二）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。