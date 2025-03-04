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結業潮｜芋圓甜品店「鮮芋仙」分店又執一間　青衣店無預警結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鮮芋仙分店又執一間，青衣店無預警結業。

【結業潮／執笠／台灣甜品】台灣人氣甜品店「鮮芋仙」再傳分店結業消息！近日有網民發現青衣分店圍封，懷疑已結束營業，不少網民大感惋惜，嘆︰「呢個位都執好多間」。

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鮮芋仙｜相隔一個月再執一間

近日有網民於FB「青衣街坊吹水會」討論區上傳照片，指青衣分店於下午2時仍未營業，懷疑該分店已結業。照片顯示店鋪已圍封，未有營業跡象，更有網民留言表示「上星期已經係咁」。翻查鮮芋仙官方門市地址，發現青衣分店已被刪除，相信該分店已正式結束營業。

鮮芋仙早於今年1月已宣佈旺角分店因租約期滿而結業，沒想到僅一個月後，青衣分店亦傳出結業消息。青衣分店位於一個被網民形容為「開乜死乜」的商場位置，該處過往多間餐廳均未能長期經營。有網民留言指：「呢個位都執好多間，間間都好似唔洗交吉就走」、「呢層餐廳超過一半都做唔長」，顯示該地段經營環境艱難。

鮮芋仙｜其他分店買一送一

貼文一出，引來大批網民關注，不少人對鮮芋仙結業感到惋惜，紛紛留言表示「好好食架，可惜了！」、「我上星期日經過已經咁樣」。鮮芋仙以其招牌芋圓、仙草等甜品深受港人喜愛，如今再有分店結業，令不少粉絲感到不捨。

雖然青衣分店結業，但鮮芋仙其他分店仍繼續營業，並推出限時優惠活動。由3月3日至3月9日，鮮芋仙推出「買一送一」優惠，顧客於下午6時前到門市堂食或外賣自取滑嫩仙草系列或熱芋圓系列之任何品項，即可享買一送一優惠。每店每日限量100份，售完即止，甜品愛好者不妨把握機會品嚐。 

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鮮芋仙｜標榜天然健康 現煮現賣

鮮芋仙創立於2007年，發源於台中豐原世代務農的農家，由兩位創辦人傅大姐與傅大哥所創立，迄今全球逾800家加盟店。

承襲傳統台灣味的堅持與製作工法，製作出香Q的芋圓、地瓜圓甜品、鮮嫩的仙草與滑嫩的傳統豆花，包含所有的剉冰、湯圓等，以天然健康為原則，新鮮現煮現賣，創造出最優質的風味與口感。

2020年展開市場通路販售自有商品，復刻門店經典商品推廣至各大連鎖通路，讓顧客輕鬆在家就能品嚐鮮芋仙的美味台式甜品。

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