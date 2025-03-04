加徵對華關稅｜丘應樺：美國加徵關稅對本港影響不大　調低烈酒稅成效符合預期

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺指，希望香港可發展成高價烈酒稅貿易中心。（資料圖片）

美國總統特朗普已簽署命令，提高對中國商品關稅至20%。商務及經濟發展局局長丘應樺指，已就早前把香港貨品納入加徵關稅一事向世界貿易組織提出申訴，強調香港是單獨關稅區，認為美方行為是錯誤決定。

丘應樺指，香港生產的產品輸出全球約656億元，出口美國的產品只有61億，佔整體出口數量 0.1%，總值只佔0.07%，因此美國加徵關稅對香港的影響不是很大；相反美港貿易順差達2,700億元，美國在港也有1,400間企業，批評美國做法是「損人不利己」。

貿易戰後本港已很快調整策略，發展其他經濟體，將影響降至最低，強調香港始終有優勢，有良好的海港及是航空樞紐，很多地方也會利用香港作為轉口港，會開發東盟、中東等經濟體，不再把專注放在美國。特區政府會密切留意發展，整體會有不同政策應對因地緣政治帶來對香港出口及貿易的負面影響。

烈酒交易量增六成 調低烈酒稅成效符合預期

至於政府在去年施政報告調低烈酒稅稅率，進口價200元以上由100%減至10%，200元以下維持不變。丘應樺表示，減紅酒稅後香港成為紅酒第三大拍賣中心，截至今年1月，烈酒交易量增加60%，價值亦增加1.5倍，減稅成效符合預期。

他又指，希望香港可發展成高價烈酒稅貿易中心，帶動本港餐飲、酒店、物流、倉儲各方面的業務，亦希望將中國白酒透過香港走向全世界。他強調，措施是希望帶動烈酒貿易，並非鼓勵市民飲酒。

對於業界建議減稅門檻是否可降至進口價100元以上的烈酒，丘應樺回應指，減稅主要是鼓勵高價烈酒貿易，同時亦要平衡社會聲音，醫護方面的考慮和經濟效益，適時去看，不可因減烈酒稅而造成市民酗酒的情況，否則會令醫護造成很大壓力，因此要平衡整個社會情況，適時審視。

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