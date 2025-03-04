回南天抽濕︱連續1星期濕度近100%！日本大金公開冷氣抽濕慳電大法　最佳溫度設定有效抗菌除濕

▲ 連續1星期濕度近100%！日本大金公開冷氣抽濕慳電大法 最佳溫度設定有效抗菌除濕

【回南天／抽濕機／冷氣機／慳電／乾衣方法】回南天濕度爆錶！天文台預測，潮濕的海洋氣流會在下週中期影響沿岸地區，未來一星期最高相對濕度介乎90%至100%；氣溫逐漸回升，最高溫度達24°C。如果不想用抽濕機除濕，開冷氣亦可應付濕焗天氣，日本知名冷氣機生產商大金就公開冷氣機抽濕大法，分享慳電貼士！

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冷氣抽濕模式 邊種最慳電？

日本知名冷氣機生產商「大金」於官網分享冷氣抽濕方法，指冷氣機分別設有「冷氣」及「除濕」兩種模式。當「除濕模式」啟動時，冷氣會吸入室內潮濕的空氣，透過鋁製熱交換器帶走熱量，降低空氣溫度。這時空氣難以再容納水份，多餘水份便會在鋁製熱交換器上形成水滴，再透過喉管將水滴排出室外，從而減少房間內的濕氣量，並將乾燥的空氣帶回房間，達到除濕效果。

而除濕設定又可以細分為3類，分別為：

低溫除濕：冷氣會將除濕後的空氣重新排回房間內，可以起到一定降溫作用。

再熱除濕：將除濕後的空氣加熱到適當的溫度，然後再重新排回房間內，因此能在不影響房間溫度的情況下降低濕度，不過相對耗電。

混合除濕：將除濕後的空氣與室內空氣混合，並將空氣吹至接近室溫的溫度，不易變冷之餘耗電量亦較少。

三種模式裡面，以「再熱除濕」最為耗電；「低溫除濕」和「混合除濕」則耗電量相若。不過，耗電量會受環境、溫度和濕度設定影響，並非絕對，因此建議民眾用作參考，並按照自身需求選擇適合的除濕模式。

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最佳溫度+濕度設定

有不少人開冷氣時都喜歡將溫度及濕度調低，以求達到快速冷卻和乾燥的效果。不過，「大金」就提醒太乾燥也未必就是好：

濕度在40%以下，人們會感到乾燥，而流感病毒亦會比較活躍；濕度在百分之60以上，由於汗水較難揮發，加上容易有「倒汗水」助長細菌及黴菌滋生。

因此，大金建議將濕度調至50%或以下，而最舒適的溫度則為攝氏26至28度。如果空氣流通，則會感到更加涼快。

至於有不少家庭都有晚上開冷氣睡覺的習慣，「大金」就建議較慳電的做法：

1. 可在睡前將溫度設定為27度，並設定時間掣在3小時後自動關機。

2. 想長開冷氣的人，可以將溫度設定為28度或以上，並開啟除濕模式，將濕度設定為50至60%或以下。

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消委會指出，吸濕速度太慢可能會影響防潮的功效，尤其於十分潮濕的環境下需要快速吸濕；相反若在濕度較穩定的環境，吸濕較慢的樣本，相對上可使用的時間會較長。 消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等。

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