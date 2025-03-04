凍齡女神丨前TVB花旦60歲慶生素顏零濾鏡狀態驚人　曾助好友還債歷5段情樂做單身貴族

【邵美琪／溫兆倫／TVB花旦／素顏】前TVB花旦邵美琪（Maggie）近年產量大減，最近一次公開露面已是1月時為TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》任頒獎嘉賓，當日更獲舊拍擋溫兆倫送大禮。踏入60歲生日，一向平易近人的Maggie選擇與一班跟隨自己多年的影迷慶祝，只見當日不施脂粉的她狀態大勇，身材依然苗條。

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上月27日是邵美琪生日，一班跟隨她多年的影迷近日便於微博分享與女神慶祝生日的多張照片，並寫道：

我們的女神@邵美琪Maggie永遠健康快樂。

照片中，可見邵美琪當日打扮十分年輕，不但身穿白色POLO衛衣牛仔褲、更頭戴粉紅色Cap帽加太陽眼鏡，心情甚佳的她經常滿面笑容，並伸脷流露鬼馬一面。雖然已屆60歲，但邵美琪在素顏情況下，除了眼角位置有明顯細紋外，其他地方未見有太多老態，皮膚緊緻之餘，身材亦如年青時般非常苗條。

照片曝光後，不少網民大讚邵美琪凍齡有道，「女神狀態真好」、「又美麗又善良又可愛的我最愛的女主」、「好美」。

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邵美琪於今年1月與昔日螢幕情侶溫兆倫一同出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》任頒獎嘉賓，當日更勾起不少觀眾的回憶。溫兆倫在當日更突然向邵送上兩塊金牌為對方預早慶祝生日，而收到大禮的邵即時受寵若驚表示：「真㗎」？

事實上，溫兆倫與邵美琪早在1988年首度合作拍《義不容情》，男方當時飾演「渣男」狠心將女友邵美琪推出火車一幕，更成為不少觀眾心中經典，二人其後又再合作拍攝《我本善良》及《今生無悔》等經典劇集。

有情有義 惟情路坎坷

邵美琪好友曹永廉早年受訪，便曾大讚女方十分有義氣，指自己當年曾欠下十多萬卡數，女方得知後仗義出手相助，以熒幕情侶出Show，令曹永廉得以還清欠款，男方也為此事非常感激:

很感激她，她一向都不會登台，但她都知道如不跟我以情侶檔身份登台的話，我便沒有收入償還卡數，因此她都先替我償還部分債項。

邵美琪一入行便已經憑《義不容情》中飾演趙加敏一角迅速走紅，之後事業發展亦可謂十分順景，不過在情路上卻較坎坷，過去曾經歷5段情都未能開花結果，當中最為人熟知的戀情包括編導戚其義、歌手鄭伊健，以及演員施祖男。

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3招凍齡方法

事實上入行多年的邵美琪一向保養得宜，身材Fit爆的她早年曾擔任豐胸代言人，即使是目前，風采依然不減，凍齡外表更經常被網民盛讚。

1.減少澱粉攝取 : 邵美琪早年曾分享自己瘦身方法，便是注意飲食，除了嚴格控制飲食，又會避免食含豐富澱粉質的食物。

2.多走動: 邵美琪曾直言自己不愛做太劇烈運動，反而喜歡行路，故經常不少圈中好友一齊行山，鍛鍊身體之餘，又能輕鬆減脂。

3.食療調養: 隨著年齡漸長，邵美琪開始注重養生，指平日多吃健康食物，少攝取糖份，而且十分注重湯水，會根據二十四節氣，在不同季節煲不同功效的湯水，滋補養顏。

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