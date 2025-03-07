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大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

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【大腸癌／減肥／瘜肉／癌症】大腸癌是本港第3大常見癌症，亦是致命癌症第2位，其成因往往與飲食有關。胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤分享病例，一名女子在半年內每日常吃1種食物，半年後驚見10粒大腸瘜肉。有專家指出，大腸瘜肉引發大腸癌的風險高達95%，提醒需注意飲食方式。

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胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤發文分享，指該名女子在3年前接受了大腸鏡檢查，當時僅發現1粒大腸瘜肉。然而，最新的檢查結果顯示，其大腸瘜肉數量已增加至10粒。醫生詢問患者在這3年內是否有吸煙、飲酒、服用保健食品的習慣，或飲食習慣是否有所改變。

女子表示，她在過去1年曾依照網路上的減肥建議進行飲食，並在最近6個月內每日食用煙肉，體重下降約2公斤。吳宗勤指出，煙肉屬於加工食品，是高風險的大腸癌誘因，因此建議她停止這種飲食方式。

大腸癌風險｜大腸瘜肉潛在風險　患大腸癌風險增95%

重症科醫生黃軒曾發文指出，瘜肉可以出現在人體多個部位，包括消化道。大腸瘜肉主要可分為發炎性瘜肉和腺瘤性瘜肉，前者通常不易演變為癌症，但後者的癌變風險可高達80%至95%。他強調，即使是相對安全的發炎性瘜肉，若反覆發炎也可能因刺激而惡化為腺瘤性瘜肉，從而增加致癌風險。

致癌食物｜紅肉及加工肉類同為致癌物

2015年世界衛生組織（WHO）將煙肉、香腸、臘肉、熱狗、火腿等加工肉類列為一級致癌物，而未加工紅肉，例如牛肉、豬肉、羊肉、馬肉等被列為2A級可能致癌物；所謂的1級致癌物是指證據確定對人體顯著致癌，而2Ａ級則是對動物確定具有致癌性，對人類亦很可能有致癌性。

大腸癌徵兆｜10大高危人士　應留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

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資料來源：胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤

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