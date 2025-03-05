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機組好人好事｜港女搭飛機換SIM卡不慎跌落　發帖感謝國泰機組「拆櫈尋卡」：真心要表揚

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撰文： 王月明

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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港女搭飛機換SIM卡不慎跌落，發帖感謝國泰機組「拆櫈尋卡」：真心要表揚。

【飛機 / 國泰 / SIM卡】外出旅遊除了選擇為手機開通漫遊服務外，不少旅客會願意購買一張當地的數據卡。

近日，有港女在Threads發帖，指日前在乘搭國泰航空飛往台灣的班機，飛機準備降落當地時她開始更換SIM卡，卻不慎將卡跌落座椅縫隙中，最後機組人員將座椅拆去才得以取出。樓主對此十分感動遂發帖感謝，卻遭到網民指責。

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機組好人好事｜SIM卡不慎飛脫　機組拆櫈尋回

樓主表示，當日她乘搭國泰班機前往香港，在飛機準備降落前打算更換台灣的SIM卡，不料一打開卡槽SIM卡就飛脫，至「兩張凳嘅中間」，於是她與友人極力尋找，至機內所有乘客都落機，仍未見踪影。

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機組人員得知後上前詢問是否需要協助，得知丟失的是香港SIM卡後，2名機組人員開始尋找，之後更是所有人都來幫忙，「最後佢哋仲搵做工程師嚟拆咗張登」，幸而在座椅內部尋回SIM卡。

事後樓主發帖「真心要表揚」國泰全機組人員，直言「唔係佢哋咁helpful都搵唔返張SIM卡」。

全機組人員幫忙尋找。（《飛常日誌》劇照）

機組好人好事｜網民反應兩極：麻煩vs正常

不過，此事被轉載至連登討論區後，卻被部分網民指責是「小事化大」，「唔明點解要咁心急，落機慢慢換都得」、「影響到航空公司職員多做做工作」、「點解一個女人可以X到咁？可以咁X麻煩？」、「自己大意唔小心都唔肯認」，亦有人提醒「下次麻煩唔好喺飛機入面換電話卡，不勝感激」。

但也有網民認為既然機組人員同意幫忙，就並無不妥，「如果職員覺得有問題就誤會幫佢拆啦，唔小心邊個都有啦，好人好事你講到X人咁」、「其實喺正常人嚟」、「跌SIM卡搞到拆凳應該都經常發生，我估航空公司應該都有曬指引畀前線員工應該點處理」。

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