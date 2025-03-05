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從補習困擾到全級第一！補習平台創辦人分享5大補習常見問題與解決方案，助孩子英文成績飛躍！

特約

發布時間： 2025/03/05 14:00

最後更新： 2025/03/05 16:58

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

為孩子尋找合適的補習老師，是每位家長都關心的事，特別是測考前夕。然而，市面上的補習平台五花八門，家長們常常面對導師資歷不明、教學質量參差等問題，甚至因此浪費了孩子的寶貴學習時間。尋補 Tutor Circle 創辦人Andy深知家長們的煩惱，特別公開 5 大私補常見問題，並提供實用拆解方法，助家長避開陷阱，為孩子找到最合適的導師。其中一位家長分享，透過Tutor Circle配對的專業導師，成功幫助孩子從英文成績平平，一躍成為 全級英文第一！究竟如何揀啱補習老師？立即了解創辦人的專業建議，讓孩子的學習事半功倍！

尋補 Tutor Circle 創辦人吳沛源 Andy。Andy所創立的補習配對平台歷年服務學生逾8萬，家長滿意程度達95%，為本港的優秀初創。

配對導師前應考慮3大因素

Tutor Circle尋補成立10年，創辦人Andy坦言多年來見盡不少成功與失敗的補習個案，家長要選擇合適的補習老師，事前有3大要點必須注意，他說: 「家長首先要考慮子女的程度和學習風格，還要清晰學習的目標，其實一般家長找補習老師，不外乎幾個目的:

1.「第一是考試季節前為子女找補習老師操卷，類似雞精班惡補。」
2.「第二是小朋友某些科目較弱，父母希望補習老師能幫助改善。」
3.「第三就是精益求精，小朋友本身成績不俗，父母想拔尖，希望透過補習可以再提升小朋友的成績，能夠考入精英班或爭取名次。」

補習要從了解小朋友的個性開始

Andy強調，由於一對一上門補習具有高度個人化的特點，因此導師的教學方法是否適合小朋友的性格至關重要。「補習就像談戀愛，雙方是否合得來非常重要。我們會先深入了解小朋友的個性，才能為他們配對最合適的老師。有些老師風格較為嚴厲，有些則偏向溫和鼓勵型，我們會根據老師的特長和家長的需求，盡量作出最合適的配對。」

按級別教學成效更大

有些超過一名子女的家長，希望補習老師可以同時為兩個小朋友服務，不過Andy卻提醒家長，若果兩個小孩子的年紀相差太遠，他不建議使用同一個補習老師，「其實每個小朋友性格都不相同，如果年齡差距大，就更不應該用同一個補習老師，因為幼稚園與小學、中學的補習老師很不同，各具特點，例如幼稚園老師就較為擅長幫助小朋友專注力管理，另外小學或中學的需求也不同， 小學教授方面與中學也有所不同，所以我建議都是單對單教學較為有效。

學生成績弱不要補全科

若學生在某些科目上較為薄弱，Andy建議：「最好不要選擇同一位老師來補習所有科目，而應該針對性地選擇專科老師，幫助學生更深入理解該科目。這樣能夠提升學習效率，真正改善弱科問題。」他分享了一個案例：有位小一學生採用了專科專教的方式，僅僅一個學期內，就在全年級的英文科取得了第一名的佳績。

比名校更重要的選擇指標

問到家長在選擇補習老師時，有名校背景及豐富經驗是否比教學熱誠重要? 在茫茫人海中，又如何可以尋找貨真價實的補習名師呢?  Andy笑言:「在我們平台有10年的歷史，導師人數達10萬，大部分來自3大院校畢業生，我們已做足學歷驗證，在「搜尋導師」的頁面，家長可按價錢、地區、年級、科目及資歷揀導師。」

然而，Andy也提醒家長，選擇補習老師時，除了關注老師的名氣，還應考慮其學歷、教學經驗和教學方法。他表示：「如果補習老師來自名校，確實會增添光環，尤其是高中補習，名校背景的老師通常能分享讀書心得和考試技巧。但若是幼稚園補習，名校背景和補習經驗相對沒那麼重要，反而應該重視老師的愛心與耐性，並且是否能夠提升幼兒的學習興趣，這才是更關鍵的因素。

Andy表示如果要為幼稚園學生揀選補習老師，相對補習經驗及名校背景就不是那麼重要。

「雖然導師學歷很重要，但有效傳播知識的能力也同樣重要。所以導師的輔導風格、與孩子的個性相容性以及他們在促進學生進步方面的良好記錄，也是家長選擇時的指標。」

家長導師之合作無間

為了令小朋友學習事半功倍，家長與導師的配合十分重要，兩者必需有良好的溝通，Andy表示︰「優良的補習服務，建基於良好的補習老師質素及與家長的溝通。家長一開始就要與補習老師溝通清楚自己的期望，但亦不宜好高騖遠，最重要是根據小朋友的學習程度循序漸進。」

Andy建議家長多付出一些關注：「在補習過程中，每次課堂結束後，家長可以適當地透過訊息或電話與導師溝通，了解孩子的學習進度。然而，需注意不要過於焦慮，因為過多的訊息和過高的期望不僅可能給導師帶來壓力，還可能讓孩子感到抗拒，影響學習興趣。」

「家長可與與導師保持定期、開放的溝通，提供建設性回饋並密切留意學生的進步，這種持續的對話可以在需要時及時調整輔導方法。而家長能對老師的付出給予支持和鼓勵，對學生的學術旅程亦有很大的裨益。」

Andy提醒家長一開始就要與補習老師溝通清楚自己的期望，並要根據小朋友的學習程度循序漸進達成學習目標。

調解服務解決爭拗

不想費時失事，家長除了使用信譽良好的輔導平台或機構，Andy建議家長亦可透過其他家長或教育專業人士的介紹及推薦，口碑也是十分重要的參考指標，「建議與導師確認常規課堂前，可以先面試或試用，以評估合適程度。我們是信譽良好的平台，可提供更多樣化的合格導師選擇，而且我們可提供詳細的個人資料、評論和審查流程，簡化了家長的審查程序，亦減低了貨不對辦的風險。在我們的系統上，有『搜尋導師』頁面，過往家長家會給補習老師評價、回饋，這不僅能幫助其他家長做出更明智的選擇，也讓我們能夠追蹤補習老師的表現，確保他們提供高質量的教學服務。」

尋補-Tutor Circle的系統上，有『搜尋導師』頁面，過往家長家會給補習老師評價、回饋。家長可輕易追蹤補習老師的表現。

尋補-Tutor Circle設試堂及面試制度，保障家長找到合適導師。

在補習過程中，如果發現導師表現未如預期，或家長與導師之間出現糾紛，Andy表示平台可以扮演調解角色，協助雙方有效溝通並解決矛盾。「當家長和補習老師之間出現糾紛或不滿時，我們會作為中間人，鼓勵雙方進行溝通並協商解決問題。如果無法達成共識，家長可以聯繫Tutor Circle的客服團隊。我們會參考過往的案例，制定官方指引，協助妥善處理問題。」

「其實學生的學業成績未有改善，原因可能包括學生的學習動力不足、補習老師的教學方式不適合學生或學習方法不當等。我們建議家長與補習老師進行確實的溝通，找出問題所在，並共同努力解決，當然，如果發現導師不適合小朋友，我們也會安排配對另一個導師給家長。」

認識 尋補-Tutor Circle

尋補- Tutor Circle於2014年成立，現時逾十萬名導師登記，累計已服務超過80,000名學生，家長滿意程度達95%，是現時本港唯一能夠提供所有導師資歷及學歷證明的補習配對平台。平台首創的「搜尋導師」頁面，提供全透明導師檔案，家長可根據學費、地區、年班、科目、導師資歷等要求為子女篩選最合適補習老師。

為什麼選擇尋補 Tutor Circle？

  • 專業配對：根據學生需求，精準篩選合適導師
  • 彈性安排：時間、地點、教學模式由您話事
  • 信心保證：導師經過嚴格篩選，質素有保障
  • 導師資歷：大部分導師3大院校畢業、3年以上補習教學經驗、本科DSE 5*或以上，支援IB及國際試GCE/ GCSE/ IGCSE/ IAL導師

第二學期補習優惠

第二學期來臨，您是否擔心孩子未能跟上學習進度？尋補Tutor Circle特別推出讀者限定優惠，詳情如下： 

【限定優惠: $75現金回贈】: 按此連結補習優惠已自動輸入

查詢:  按此連結 聯絡尋補- Tutor Circle 真人客服幫你搵補習老師

(特約)

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